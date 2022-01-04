Четверняшки из Закарпатья празднуют первый день рождения: как сейчас выглядят три братика и сестричка. Видео

Четверо близнецов из Закарпатья, родившихся в семье 20-летней Ларисы Кушнир и ее супруга, во вторник, 4 января, празднуют День рождения, малышам исполнился год. Они уже стали знаменитостями в сети – видео с ними в TikTok набрало более миллиона просмотров.

Мама троих мальчиков и девочки разместила в социальной сети короткий ролик с популярным трендом и хештегом "мойгод2021". В нем она сделала подборку фотографий четверняшек с дня их рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео набрало более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети желали родителям терпения и сил, а малышам – здоровья.

Видео дня

Александр, Евгений, Иван и Каролинка родились 4 января 2021 года. Семья проживает в селе Калины Тячевского района Закарпатской области. По словам мамы четверняшек, Ларисы, о том, что деток будет несколько, узнала на 7-й неделе беременности.

С 21 ноября женщина находилась в роддоме города Ужгород под наблюдением врачей. После рождения малыши находились в больнице полтора месяца.

Женщина часто публикует в TikTok видео с четверняшками. Все они набирают множество просмотров и комментариев. Всего в сети у Ларисы уже более семи тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области в селе Колоденко на одной улице проживают сразу семь пар близнецов и двойнят. Все они – мальчики.