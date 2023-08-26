'Честь и уважение': Залужный мощно поздравил украинских авиаторов с праздником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный обратился к сотрудникам авиации в их профессиональный праздник. Он подчеркнул их роль в достижении общей победе над врагом, призвал помнить и чтить память пилотов, которые полегли на поле боя, защищая украинское небо.

Видео дня

Свои слова военачальник оставил у себя в Telegram. Он заметил, что в этом году лучший подарок для наших пилотов – поставки истребителей четвертого поколения F-16.

"Верю, что перевооружение авиации уже не за горами. И нет сомнений, что мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным!" – написал Залужный.

Он добавил, что сотрудники отечественной авиации – пример мужества и профессионализма. Они также демонстрируют невероятный пример самопожертвования.

"Честь и уважение украинским авиаторам! Вечная слава погибшим героям", – заключил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля главнокомандующий ВСУ торжественно обратился к воинам Сил специальных операций. Он поздравил защитников Украины и выложил видео с кадрами боевой работы воинов.

"Поздравляю боевых побратимов из Cил специальных операций Вооруженных сил Украины с праздником! Спасибо за вашу преданную борьбу за Украину! Вместе – к Победе", – написал Залужный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!