35 лет назад произошла Чернобыльская катастрофа, изменившая навсегда жизни миллионов людей и историю нашей страны. Эта трагедия не только потрясла Украину и соседние с нами государства, – она повлияла на весь мир.

После взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции советская власть пыталась замолчать эту трагедию, а когда это не удалось сделать из-за всемирной огласки – сознательно преуменьшала ее последствия, в частности, огромное радиоактивное загрязнение.

В то время, пока из открытой раны реактора в атмосферу продолжали выделяться радиоактивные вещества, в Украине не были отменены первомайские праздничные демонстрации. 1 мая 1986 года уровень радиации в столице Украины превышал норму более чем в 1100 раз, а по Киеву шагали колонны улыбающихся демонстрантов – взрослых и детей, на своих транспарантах благодаривших компартию за счастливую жизнь.

Желание руководителей того времени пропиарить к очередной праздничной дате "достигнутые масштабные результаты" привели к трагедии мирового масштаба. Некомпетентность, пренебрежительное отношение к людям, показуха, очковтирательство и попытка выдать желаемое за действительное – это очень опасная взрывная смесь, которая может привести в любой момент к катастрофе.

Сегодня в память тех, кто погиб, спасая страну и мир, кто, ликвидируя последствия этой катастрофы, потерял жизнь и здоровье, важно помнить о возможной цене популизма и непрофессионализма. К сожалению, выводы мы делаем не всегда. Помните!

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