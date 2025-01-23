Через три дня должен вернуться на службу: ушедшего в СОЧ военного Гнездилова освободили от ответственности

Суд в Днепре 23 января освободил от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ (самовольное оставление части). Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА.

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Дело рассматривал Бабушкинский райсуд Днепра, передает "Суспільне". Адвокат военного Анастасия Бурковская внесла ходатайство, чтобы ее подзащитного, обвиняемого в дезертирстве, освободили от уголовной ответственности и вернули в воинскую часть.

Бурковская сказала, что Гнездилов хочет вернуться на службу. С соответствующей просьбой они обратились в 56-ю ОМБПр Вооруженных сил Украины и получили письменное разрешение от части.

Ходатайство защита подала, ссылаясь на ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает освобождение от ответственности в случае подачи ходатайства о намерении вернуться на службу.

Сам Гнездилов также выразил готовность вернуться в часть, добавив, что изначально СЗЧ говорил об этом. Это его добровольное решение, сказал военный.

Прокурор Николай Шелест сказал, что не против рассмотрения ходатайства, если обвиняемый согласен снова служить.

Выйдя из совещательной комнаты, судья объявила, что одобрила ходатайство. Гнездилов освобожден от ответственности, через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА.

В течение семи дней можно подать апелляцию на это судебное решение.

После завершения судебного заседания Гнездилов сказал, что доволен решением судьи.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех граждан, которые не были пассивными и имеют свою собственную позицию. Проблемы есть, о них пока не говорят, они не решаются, поэтому давайте будем взрослыми и, в конце концов, начнем говорить о проблемах и двигаться дальше", – сказал он.

Под зданием суда в четверг собрались семьи военных, чтобы поддержать Сергея.

Напомним, 19 сентября 2024 года Сергей Гнездилов ушел в СОЧ, а за два дня до этого публично объявил об этом в соцсетях. Таким образом, военный, по его словам, решил привлечь внимание к проблеме демобилизации. В октябре Гнездилова задержали, его обвиняли в дезертирстве.

Военному грозило до 12 лет лишения свободы.

21 ноября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон, согласно которому ушедшим в СОЧ военным предоставлялся месяц, чтобы вернуться на службу без наказания.

Через трое суток после вступления закона в силу на службу в ВСУ вернулись около 3 тысяч находившихся в СОЧ военных.

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