В зале оказались тупые долбо*бы, которым это было смешно. А оккупированный Скадовск попал паяцам из 95-го квартала под руку только потому, что "зі Скадовська", переделанное в "сіськадовська", им показалось чем-то очень остроумным.

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Собственно, сам Квартал (как, кстати, и я) перешёл на украинский совсем недавно. И сразу же он стал насмехаться над теми, кто, переходя на государственный язык, делает ошибки, и даже такие ошибки придумывать, чтоб было совсем весело. Так и появилась позорная "шутка" над выдуманной переселенкой из настоящего украинского города, которому сейчас так нелегко и без этих грязных выходок.

Но мы всё равно победим. Потому что это — позорное исключение. Как и те, кто над этим смеялись.

А правило — это наша эмпатия. Её олицетворение — женщина, в жилище которой попала ракета, но киевлянка плакала от счастья, когда ей пожарники вернули из того ада, что был в её квартире, двух попугаев. Благодаря таким Людям — Бог на стороне Украины.

Победим благодаря Людям и вопреки шутам!