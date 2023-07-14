Чем нужно успеть обработать абрикос в июле: плоды будут больше

Абрикос – это неприхотливое плодовое дерево, которое вырастает до 5-8 метров. Оно не нуждается в частой подкормке, достаточно внести азотные удобрения два-три раза весной.

Видео дня

Если вы хотите получить обильный урожай вкусных и сладких плодов, то дерево необходимо обработать и в июле. Издание "Бульвар Гордона" опубликовало способы, которые помогут справиться с этим.

Абрикосовое дерево может иметь такую болезнь как монолиз. Это самое опасное заболевание для растения, которое быстро распространяется на цветы, а затем на ствол и ветви. Чтобы не потерять полностью дерево, нужно обязательно срезать поврежденные ветки и сжечь их. Обрезать абрикос можно в любое время не только весной, но и летом.

Чтобы избежать болезни, необходимо заранее обрабатывать дерево. Для этого выбирайте препараты, содержащие фунгицид (это химические соединения, борющиеся с болезнями растений). Подойдут такие растворы, как "Хорус", "Микосан-В" и 1%-ная бордоская смесь.

Перед тем, как обрабатывать дерево, внимательно прочтите инструкцию и размешайте смесь согласно пропорциям.

Это рекомендуется делать ранней весной, сразу после цветения, один-два раза в июле и один или два раза после сбора урожая. Это убережет дерево от вредителей.

Также бордоскую смесь можно сделать самостоятельно. Она борется с такими заболеваниями, как плодовая гниль, парша яблони и груши, антракноз, фитофтороз у помидоров и огурцов, медь виноградов, пятнистость косточковых культур.

Для этого вам понадобится медный купорос и известковое молочко – это основа средства. Чтобы получилось 10 литров бордоской жидкости с концентрацией 1%, необходимо будет взять две емкости – стеклянные, керамические или деревянные – в которые налить по 5 л воды. В одной емкости необходимо будет растворить 100 граммов медного купороса, а в другом 100 граммов свежегашеной извести.

После этого медленно влейте раствор медного купороса в известковое молочко. Ни в коем случае не разбавляйте водой, потому что раствор будет не пригоден к использованию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить плодовые деревья и кустарники летом, чтобы был обильный урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.