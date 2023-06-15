'Человек-паук: Сквозь Вселенную' всего за 12 дней превзошел кассовые сборы первой части анимации.

Вторая часть анимационного фильма о Человеке-Пауке Майлзе Моралесе обошла своего предшественника всего за 12 дней проката. В настоящее время глобальный бокс-офис ленты "Человек-Паук: Сквозь Вселенную" достиг 390 миллионов долларов. В то время как первая часть собрала за весь период проката 377 миллионов долларов.

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По этому случаю также делимся интересными фактами об анимации:

Во время создания города Нуэва-Йорк с Земли-928, где живет Мигель О'Хара, американский дизайнер-футурист Сид Мид вдохновлялся собственными прошлыми проектами, а именно: "Бегущий по лезвию", "Звездный путь", "Трон".

Образ Стервятника – одного из самых ярых противников Человека-Паука – был вдохновлен иллюстрациями летательных аппаратов Леонардо да Винчи.

После схватки с Человеком-Пауком Пятно начинает испытывать свои способности, чтобы понять куда именно его могут завести пятна. Первая вселенная, которую он посещает, напоминает первое в истории появление Человека-паука в комиксах Amazing Fantasy. Второй мир, в который он попадает, полностью состоит из LEGO, и эта игрушка кажется очень кстати, учитывая, что продюсеры Spider-Verse, Фил Лорд и Крис Миллер работали над франшизой LEGO Movie. Третье измерение, которое Пятно посещает, является самым удивительным: злодей встречается лицом к лицу с миссис Чен (Пегги Лу) в ее магазине из фильмов о Веноме.