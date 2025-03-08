Часто путают: как поставить ударение в слове 'навчання'

Изучать ударения украинского языка – дело непростое даже для его носителей. Строгого правила, я во французском с его ударением на последний слог, не существует, а диалектные и региональные варианты ударений могут сильно сбивать с толку.

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Помочь разобраться со сложными случаями решила блогер и радиоведущая Оля Багний. Она учит своих слушателей и подписчиков в TikTok нюансам правильного употребления украинского. И на этот раз решила объяснить, как правильно ставить ударение в слове "навчання".

В обиходе можно услышать два варианта: "навчАння" и "навчаннЯ". Но верен лишь один из них.

"Обучение – это сокровище, которое будет с вами всегда и повсюду", – говорил Конфуций. Чтобы это сокровище не превратилось в языковой фейл, запоминаем правильное ударение в слове "навчання". Оно падает на второй слог, хотя некоторые говорят "навчаннЯ", – объяснила блогер.

Следует отметить, что этот ударение сохраняется и при переходе существительного, скажем, в глагол: "навчАти", "навЧатися". Или в прилагательное: "навчАльний". Это поможет вам при необходимости проверить себя во время речи.

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