Часть Украины после адской жары накроют дожди: прогноз на начало недели

В понедельник, 17 июля, на части территории Украины прольются дожди. Осадки ожидаются в западных областях и на Житомирщине.

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Такой прогноз погоды озвучили в Укргиродметцентре. По данным синоптиков, в первый день недели будет преобладать переменная облачность.

В основном без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +15 +20, на побережье морей до +23, днем +28 +33, на востоке +25 +30.

На Киевщине 17 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью +15 +20, днем +28 +33. В Киеве ночью +17 +19, днем +30 +32.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Она будет средней интенсивности и может повлиять на самочувствие.

– 17 июле произойдет июльское новолуние. Чего от него ждать, согласно прогнозу астрологов, читайте по ссылке.

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