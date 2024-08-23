На часть Украины надвигаются грозы: где изменится погода 23 августа

В пятницу, 23 августа, часть Украины ждут грозы. Жара в некоторых регионах понемногу отступит.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Впрочем, на большинстве территории нашего государства будет без осадков.

"Облачно, без осадков, только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза", – говорится в сообщении синоптиков.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°С, днем 23-28°С. На остальной территории ночью 17-22°С, днем 29-34°С, местами сильная жара до 35°С.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 23 и 24 августа, когда страна будет праздновать День Флага и День Независимости, жара в столице ослабнет. По всей Украине будет преобладать сухая погода, хотя на юге и на западе возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

В Киеве в пятницу и субботу температура воздуха снизится до +25...+29°C, с возможными подъемами до +30°C. Однако не стоит радоваться раньше времени: уже в воскресенье и понедельник столицу снова накроет волна жары. Температура снова поднимется до +35°C и, возможно, даже выше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

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