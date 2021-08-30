Часть Украины накроют грозы: синоптики дали прогноз на последний день лета

Ближайшей ночью и днем 31 августа погода во многих областях Украины будет пасмурной и дождливой. Но на юге, частично севере и в центре будет царить антициклон, который еще удержит жару.

Такой прогноз на последний день лета-2021 дала народный синопти Наталья Диденко в Facebook. По данным Укргидрометцентра, в определенных регионах это время года закончится непогодой – с грозами и сильным ветром.

Так, во вторник с ночи и в дневные часы осадки ожидаются на востоке, в северных районах Сумщины, местами в западных областях.

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На севере, в центре и на юге дожди сдержит антициклон, поэтому там будет наблюдаться солнечные просветления.

На западе 31 августа будет прохладнее – до +17... +22, в северных областях в пределах +19... +24, в большинстве центральных регионов, на востоке и юге до +23... +28.

В Киеве дожди будут идти ночью во вторник, а днем ожидаются прояснения. Максимально столбики термометров покажут +23.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки ночью 31 августа пройдут почти по всей стране, днем затронут Прикарпатье и Буковину. Дожди с грозами в дневное время накроют районы Львовщины и Закарпатья, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей.

Температура воздуха:

на западе +9... +12 ночью, +18... +22 днем;

в центре +14... +16 ночью, + 22... +26 днем;

на севере +14... +17 ночью, +21... +23 днем;

на востоке +15... +19 ночью, +25... +31 днем;

на юге +16... +21 ночью, +26... +31 днем.

Ветер юго-западного и юго-восточного, западного, южного, юго-восточного направлений, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в сентябре-2021 в Киеве будет преобладать теплая и солнечная погода. Сначала температура в среднем будет колебаться в пределах +20 градусов, но под конец месяца опустится до +14.