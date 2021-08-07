Часть Украины накроют грозы: где синоптики прогнозируют похолодание

В Украине в субботу, 7 августа, будет жарко, но это не помешает грузовым дождям намочить часть регионов. Погода разделит территорию страны на две части – в западных областях будет светить солнце, а восточных ожидаются грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, несмотря на дожди, на востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+ 34 градуса.

В то же время на западе страны, хотя и будет солнечно, но температура будет значительно прохладнее – от +24 до +26 градусов днем, а ночью столбики термометров опустятся до +12.

В субботу дожди пройдут также в Сумской и в южных областях, кроме Крыма. Температура воздуха днем в южных областях ожидается от +28 до +32, ночью от +19 до +21.

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На севере днем +25...+ 27, а ночью +15...+ 17 градусов.

В центральных областях столбики термометров днем покажут + 25...+ 28 градусов, ночью температура составит +15...+ 18.

В Киеве 7 августа ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем без осадков.

Температура будет колебаться от +24 до +26, а ночью столбики термометров будут показывать +15...+17.

Синоптики предупреждают, что 7 августа ночью в Украине в отдельных районах на Левобережье ожидается шквальный ветер 15-20 м/с. В восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода зимой 2021-2022 в Украине начнется ледяными дождями в декабре. Но уже после Нового года, в феврале, ожидаются сильные морозы.