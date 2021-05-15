Часть Украины накроют дожди и жара до +29: прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 16 мая, будет дождливой в большей половине областей. Также ожидается повышение температуры до +29.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, в ряде регионов высокая опасность пожаров (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в западных и южных областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 13 тепла, на западе +6… +10.

Днем синоптики прогнозируют от 23 до 29 тепла, в западных областях +17… +20.

В Киеве солнечно, ночью +11… +13, днем до 25 тепла.

Также в большинстве южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшую неделю погода в Украине будет неустойчивой. Снова вернутся осадки по всей территории страны.