Часть Украины накроет сильный туман: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Прогноз погоды в Украине

Ночью и утром в воскресенье, 17 октября в большинстве западных областей Украины, а также на Черниговщине и Сумщине объявлен I уровень опасности в связи с сильным туманом. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадков на большинстве территории страны не предвидится, за исключением южных регионов. Там местами возможен небольшой дождь.

В большинстве западных областей, на Черниговщине и Сумщине объявлен I уровень опасности

Температура ночью составит +1 +6 градусов тепла, днем +8 +13, на юге ночью +6 +11 градусов, а днем +11 +16 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается от +4 до -1 градуса. Ветер в основном – северо-западный, 5-10 м/с.

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Погода в Украине 17 октября

Синоптики также предупреждают, что с 16 по 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.

В части областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности

В Киевской области в воскресенье – без осадков, температура ночью +1 +6 градусов тепла, днем +8 +1, в Киеве ночью +4 +6 градусов, днем +10 +12. Ветер – преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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