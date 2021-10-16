Часть Украины накроет сильный туман: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Ночью и утром в воскресенье, 17 октября в большинстве западных областей Украины, а также на Черниговщине и Сумщине объявлен I уровень опасности в связи с сильным туманом. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадков на большинстве территории страны не предвидится, за исключением южных регионов. Там местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью составит +1 +6 градусов тепла, днем +8 +13, на юге ночью +6 +11 градусов, а днем +11 +16 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается от +4 до -1 градуса. Ветер в основном – северо-западный, 5-10 м/с.

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Синоптики также предупреждают, что с 16 по 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.

В Киевской области в воскресенье – без осадков, температура ночью +1 +6 градусов тепла, днем +8 +1, в Киеве ночью +4 +6 градусов, днем +10 +12. Ветер – преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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