Часть Украины на Пасху накроют дожди: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В Украине в ближайшие выходные, на которые приходится православная Пасха, ожидается по-весеннему теплая погода: несмотря на переменную облачность, днем будет +20 градусов и даже немного выше. Вместе с тем в праздничное воскресенье пройдут дожди – преимущественно на западе.

Более того, в отдельных регионах ночью будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра.

Погода 4 мая

В субботу прогнозируют теплые сутки. Температура ночью будет в большинстве областей на уровне +7… +9 °С, на западе и юге до +14 °С, а на востоке похолодает до +2… +5 °С.

Днем в среднем +18… +20 °С. Переменная облачность, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Осадков 4 мая не предвидится.

Погода 5 мая

Пасхальное воскресенье тоже будет преимущественно теплым: средняя температура воздуха по стране ночью +7… +9 °С (на востоке на несколько градусов ниже), днем +18… +20 °С. На западе солнце прогреет днем до +24 °С.

Кратковременный небольшой дождь, иногда с грозами, прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ривненской областях, а также на Черниговщине и Сумщине.

На остальной территории страны без осадков, облачно с прояснениями, ветер юго-западного и северо-восточного направлений, 3-8 м/с.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в эти выходные. В частности, 4 и 5 мая ночью в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0... -3 °С (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что на Пасху в Украине ожидаются кратковременные дожди, но с грозами. По ее словам, эти выходные будут более облачными.

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