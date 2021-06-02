Бывший беркутовец, обвиняемый в расстрелах на Майдане, после обмена пошел в боевики 'ДНР'

Бывший беркутовец Сергей Зинченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, которого передали в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР". Прокуратура хочет судить его заочно вместе с Аброськиным и Янишевским.

Об этом заявил прокурор Игорь Земсков на заседании Святошинского районного суда Киева, сообщило издание "РБК-Украина". По словам прокурора, трех беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, освободили в рамках обмена пленными в декабре 2019 года (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По данным прокуратуры, Зинченко до сих пор находится в Донецке и подался в боевики – он поступил на службу в 1-й армейский корпус "ДНР". Эту информацию подтверждают фотографии его соцсетей.

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В то же время данные пограничников указывают на то, что другой беркутовец, Аброськин, мог выехать в Россию.

В связи с этим прокуратура просит суд разрешить начать заочный процесс над Зинченко, Аброськин и Янишевским, а также объединить их дело с делом Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Прокурор также сообщил, что Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Напомним, в Украине позволили заочно судить беркутовцев, уклоняющихся от наказания на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL,