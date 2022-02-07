Бывшие грабители рассказали, на что ведутся в соцсетях: топ запретных фото

Бывшие грабители рассказали, какую информацию отслеживали в постах людей в соцсетях, чтобы спланировать преступление. Так, сообщения о местонахождении пользователя, о том, что он в отпуске или о переезде в новое жилье, могут стать мишенью для воров.

Об этом пишет Express, ссылаясь на информацию сайта безопасных продаж safe.co.uk, менеджеры которого поговорили с прежними ворами и жертвами взломов. Проанализировав эти разговоры, они предупредили пользователей об "элементах риска", которые могут скрываться в их постах в соцсетях.

Геотеги и чекины

Сообщения и теги, которые показывают, где находится человек в этот момент времени, являются прекрасной возможностью для грабителей "заняться делом".

Видео дня

Если вы "зачекинились", например, в каком-нибудь ресторане или на футбольном стадионе, это точно покажет, насколько далеко вы находитесь от своего дома и сколько времени у грабителя есть, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Фото с отдыха

Instagram полон пользователей, которые делятся фотографиями своих путешествий. Но немногие из них думают о том, что опубликованные снимки из отпуска могут стать прекрасной возможностью для грабителя проникнуть в их дом.

Бывший грабитель объяснил: "Мы следили, когда наших "клиентов" не будет дома. Из соцсетей мы могли узнать, куда они направляются и на сколько долго, чтобы спланировать ограбление".

Хвастовство в соцсетях

В Instagram часто используют тег #bragging, чтобы привлечь внимание к хвастающимся своим дорогим образом жизни. Публикуя фото украшений, автомобилей или дорогостоящей аппаратуры, такие пользователи подвергают себя опасности ограбления.

Новое жилье

Публикации планировки нового дома или фото ключей от нового жилья могут сделать хозяев уязвимыми к воровству со взломом.

По словам бывшего грабителя, ключи можно воспроизвести по их фотографиям и таким образом получить доступ к жилью.

"Легко сделать копию ключа с картинки, в некоторых случаях вы можете буквально отнести ее к слесарю, и он сделает для вас копию достаточно быстро", – рассказал экс-вор.

Чтобы ограничить вероятность ограбления, следует соблюдать определенные правила в социальных сетях.

Конфиденциальность учетной записи

Сделайте учетные записи в социальных сетях закрытыми и убедитесь, что некоторые публикации доступны только друзьям.

Отклоненные запросы

Не принимайте никаких запросов на дружбу от людей, которых вы не знаете или которым не доверяете.

Отключенный GPS-трекинг

Убедитесь, что GPS отключен для каждой платформы социальных сетей, когда вы уходите надолго из дома. Благодаря этому грабители не будут знать, когда вы находитесь вдали от жилья или в отпуске.

Планирование публикаций

Если вы хотите опубликовать снимок из отпуска, сделайте это дома, когда вернетесь из путешествия, или запланируйте публикацию на будущее.

​ Ранее OBOZREVATEL писал о том, как защитить себя в соцсетях.

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