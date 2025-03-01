Было сложно: младшая дочь остановилась в развитии, а старший сын – закрылся в себе. История украинской беженки во Франции

На пятый день полномасштабного вторжения РФ одесситка Марианна решила, что детей нужно спасать, и начала искать в интернете волонтеров, которые могли бы помочь. Нашла сайт, на котором были собраны предложения жилья от разных людей из разных уголков мира. Так женщина с двенадцатилетним сыном и полуторагодовалой дочерью оказалась во Франции. За почти три года жизни в чужой стране, несмотря на то, что она смогла развивать там собственное дело, Марианна убедилась в одном – ее сердце в Украине. О трудностях жизни во Франции и собственных победах женщина рассказала OBOZ.UA.

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Думали, что это на несколько дней

На сайте, который я нашла, нужно было просто зарегистрироваться, разместить фото семьи и коротко рассказать о себе. После активации на почту пришло первое письмо, оно было из Франции, от семьи, которая предложила на два месяца, то есть до мая, переждать в их гостевом доме. Все мы думали, что это на несколько дней, поэтому это предложение меня устроило.

Буквально за один день мы собрались. Выезжали через Румынию, уладили вопросы с документами, младшего ребенка вписали в мой паспорт. Нам помогали волонтеры, вообще на своем пути я встречала много украинцев, которые помогали. В конце концов, удалось вылететь во Францию.

Я даже не понимала, куда я уезжаю. О Франции знала только, что там есть Эйфелева башня, и это было все. В какую сторону Франции мы направляемся, я тоже не понимала. Прилетели мы в марсельский аэропорт. И оттуда нас забрал хозяин дома. Эта семья нас встретила очень приветливо, но оказалось, что на тот момент дом, в который мы должны были заехать, уже отдали другим людям. Но у них бабушка выехала в дом престарелых, поэтому на несколько месяцев освободилась ее квартира. Они ее планировали продавать, поэтому предоставили нам квартиру до мая. Вот так я оказалась во Франции с детьми.

Искала возможность заработать в Facebook

В Украине, в Одессе, у меня был свой бизнес. Было маркетинговое агентство. В один день по понятным причинам мы потеряли всех клиентов из Украины. А пока я ехала, искала в группах в Facebook, писала в личные сообщения всем украинцам, кого знала и кого не знала, искала людей в других странах и предлагала им помощь в маркетинге, в развитии бизнеса. Таким образом я взяла несколько первых проектов и далее постепенно развивалась.

У меня были записаны собственные авторские курсы по маркетингу, по разным технологиям. Это была просто удача, потому что это было для меня хобби, я никогда не делала ставку на развитие этого направления. Но пока мы здесь с детьми устраивались, у меня стали покупать эти курсы. И таким образом мы переждали, потому что во Франции не так, как в Германии, где сразу же выдают помощь. Мы семь месяцев ждали только первые специальные выплаты. То есть в этот период нужно было за что-то жить. Сразу они также не отправляют на работу. А с маленьким ребёнком это еще сложнее. Запись в ясли здесь на годы вперед, попасть просто так было очень сложно. К тому же очутились мы в небольшом селе. И возможностей для заработка или работы там вообще не было. Но я написала местному мэру, что умею организовывать людей и оказывать им услуги по маркетингу или развитию бизнеса. Он свел меня с местным бухгалтером, я нашла юриста и таким образом открыла собственный бизнес и во Франции тоже.

Уже три года сражаюсь с местной системой налогообложения. И все сложнее и сложнее "выплывать" из этого, потому что я до сих пор в минусах в европейской компании. Очень сложно. Налоги "прилетают" откуда не ждешь.

Но так или иначе, понемногу я начала учить язык. Сейчас у меня уровень В1. Я планирую далее учиться на курсах университета. Выиграла грант на развитие направления образовательной платформы, которая с переводом идет. И также хочу преподавать в высших учебных заведениях. Но это потом, потому что не все так просто. И уровень французской должен быть, и французский паспорт, и многое другое.

У французов совсем другая ментальность. То есть люди могут одной рукой тебе помогать, а другой создать для тебя неприятную ситуацию. И это для них норма.

Люди везде люди, есть добрые, но встречаются и плохие. Во Франции очень сложная административная система, бюрократизированная. Мне как специалисту по диджитал-технологиям смотреть на это огромное количество бумажек и бумаг, бумаги вообще, которая здесь постоянно печатается и выбрасывается, – это как ножом в сердце.

Проблемы и кризисы детей

Во Франции мне нравится подход к образованию детей. Это семейная нация. То есть у них культ семьи. Это я просто всюду вижу. Они очень приветливы к детям, у них хорошая и интересная учеба.

Есть и минусы, и плюсы. Но это очень сложная страна для интеграции. Франция этому никак не способствует. То есть она не отправляет тебя на языковые курсы. Чтобы языковые курсы получить, нужно пройти семь кругов ада. И не факт, что ты их получишь. Они не оказывают тебе помощи с поиском работы. Очень сложно интегрироваться.

Когда мы приехали во Францию, старшему сыну было 12 лет. Сейчас ему 15. И ему сложно было интегрироваться именно из-за языка. Он "закрылся в себе" на очень долгое время, ни с кем не общался. Это было большой проблемой. Сейчас понемногу он начинает общаться и дружить с другими подростками.

А у младшей дочери был кризис, сейчас мы с психологом это решаем. Потому что папа остался в Украине. И для нее это было очень-очень тяжело. У мужа был "белый билет", но мы решили, что он должен переждать. Он сразу же пошел в военкомат, его не взяли из-за состояния здоровья. Но он ждал, думал, что понадобится. А мы переехали. Ребенку было очень-очень сложно. Через 10 месяцев он решил, что поедет к нам. На тот момент у меня уже была очень плохая ситуация со здоровьем, я начала терять сознание. Иду с ребенком по дороге и падаю под машину. Мне было очень сложно. А у дочери остановилось развитие. Даже наши специалисты, украинцы, ставили ей диагноз аутизм.

Когда папа приехал, стало легче. Примерно в три года она начала понемногу говорить. Сейчас говорит на двух языках. И, конечно же, мы продолжаем ходить к психологу. В прошлый раз были в среду. Она сказала, что уже не видит никаких проблем. Ребенок очень хорошо развивается. Даже сейчас уже более развита, чем ее сверстники.

Я очень хочу вернуться в Украину. Здесь офис, филиал и так далее. Но в Украине – мое сердце и мой бизнес. Я хочу его восстановить. То есть будущее я вижу таким образом: дети остаются учиться во Франции, а я буду жить на две страны.