Были 'претензии': в Днепре клиентка избила мастера маникюра, делом занялась полиция. Фото

В Днепре клиентка избила мастера маникюра во время процедуры. Ей не понравился результат работы женщины, после чего она на нее напала.

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О резонансном случае сообщает телеканал "Днепр TV". Ноги, руки и лицо мастера после нападения были покрыты многочисленными синяками.

Как сообщается, в бьюти-сфере Екатерина, мастер маникюра, работает уже 2,5 года. Сначала работала дома, потом переехала в арендуемое помещение.

Клиентка, избившая девушку, уже второй раз пришла к ней на процедуру. Как сообщила Екатерина, во время первого визита женщина ощутимо нервничала, а во второй раз начала открыто проявлять агрессию к мастеру. Так, из-за плохого состояния ногтей мастер отказывала клиентке в процедуре покрытия лаком. Однако женщина настаивала на своем.

"Поскольку я всегда отвечаю за результат сама, я предложила одну руку сделать одним методом, другую – другим, чтобы проверить, что будет лучше. Она согласилась. Я выполнила чистку, уже перешла к покрытию. Она спросила, почему две разные руки. Я несколько раз объяснила, почему, говорила: "Вы согласились. Все хорошо, все классно", – рассказывает мастер Екатерина.

Однако во время покрытия клиентка передумала и агрессивно настояла на своем, утверждает Екатерина.

"Я стерла все, что делала. Сказала: "К сожалению, на этом все, до свидания. Мы с вами не сработаемся". Я до последнего всегда вежлива со своими клиентами и работаю с ними на принципах взаимоуважения", – рассказывает мастер.

После этого, по словам специалистки, женщина начала кричать и ударила ее по лицу. От удара девушка упала со стула и ударилась головой, однако нападавшая не остановилась.

"Далее я уже оказалась на полу. Она выбросила стул мой, видимо, чтобы ей не мешал, не знаю. Начала говорить, что мне нужно вывернуть руки, и начала в этот момент выкручивать мне руку. Она принялась крутить кость в одну сторону, а саму кисть в другую", – утверждает Екатерина.

После этого нападавшая заставила девушку удалить всю переписку с ней и ушла. Пострадавшая девушка обратилась в правоохранительные органы и сняла побои.

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