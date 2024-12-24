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Был в политсовете пророссийской партии и не вылезал из телеканалов Медведчука: почему КНУ им. Шевченко должен уволить скандального профессора Василенко

Ольга Липич
Общество
3 минуты
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Был в политсовете пророссийской партии и не вылезал из телеканалов Медведчука: почему КНУ им. Шевченко должен уволить скандального профессора Василенко

Преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Никита Василенко, попавший в скандал из-за высказываний об иностранных миротворцах и "голодных украинках", регулярно появлялся на каналах предателей Виктора Медведчука и Евгения Мураева, которые сейчас находятся под санкциями. А в 2000-2010-х годах был членом политической силы "Союз левых сил", которую в начале полномасштабного вторжения РФ запретили как пророссийскую.

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Об этом пишет "Детектор медиа". В 2018-2022 годах он был частым гостем политических шоу на каналах NewsOne, "112 Украина" и "Наш", а также появлялся на Youtube-канале Анатолия Шария.

В одном из эфиров на NewsOnе в сентябре 2020 года Василенко заявил: "Надо быть совершенным не патриотом Украины, чтобы не поддержать Лукашенко. Потому что теперь, если, не дай Бог, с ним что-нибудь случится, именно белорусские женщины пойдут проститутками в дома Польши, заменяя трудолюбивых украинок".

Также он подчеркивал, что "батька наведет порядок" и называл белорусских протестующих "бесноватыми".

А во время разгара пандемии коронавируса профессор выдал, что украинцев спасет только российская вакцина, иначе "никому будет защищать Украину". Он был убежден, что "российскую вакцину будут колоть всем".

Был в политсовете пророссийской партии и не вылезал из телеканалов Медведчука: почему КНУ им. Шевченко должен уволить скандального профессора Василенко

Как пишет издание "Бабель", главным приемом Василенко во время эфиров было прогнозирование народных протестов и восстаний. В 2016 году он заявил, что из-за войны на востоке в Украине произойдет революция и через год-полтора поставят памятники бойцам роты "Торнадо", которые совершали преступления над гражданскими в зоне АТО.

В 2019 году он намекал, что старшеклассники и молодежь восстанут, когда узнают, что им придется переходить на украинский язык.

Уже в 2023 году он прогнозировал, что в 2024 году в Украине произойдет "кровавый бунт озверевшего населения, имеющего оружие на руках". Также профессор говорил, что из-за мобилизации в Украине "повстанет угнетенное порабощенное население, униженное ростом цен".

Примечательно, что он продолжает посещать эфиры бывших ведущих Медведчука, в частности, очень частым гостем бывает на эфирах Александра Шелеста. С марта 2024 года, согласно решению Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, его основной YouTube канал "Александр ШЕЛЕСТ" был внесен в список пророссийских медиа.

Высказывания Василенко во время этих эфиров цитируют предатели Украины. Последнее его скандальное высказывание процитировал Олег Царев.

Был в политсовете пророссийской партии и не вылезал из телеканалов Медведчука: почему КНУ им. Шевченко должен уволить скандального профессора Василенко

С 2008 года Василенко – член политсовета городской организации партии "Союз левых сил", которую основал Василий Волга, известен тем, что работал в правительстве при президентстве Януковича.

В своей программе партия ставила своей целью "перевести отношения с Россией в русло добрососедства". Волга также заявлял об участии партии в выборах в псевдореспубликах ДНР и ЛНР. В 2018 году у Василия Волги СБУ провело обыски, у него изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на сотрудничество со страной-агрессором.

На Никиту Василенко также неоднократно жаловались студенты. В феврале 2024 года студентка НИЖ КНУ Оксана Паращак заявила, что на своих лекциях Василенко говорил, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

Студенты обращались к действующему в то время директору ИЖ Владимиру Ризуну с жалобами на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко. Ризун тогда заявил, что не имеет полномочий квалифицировать доказательства как нарушения. После этого студенты обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Как сообщал OBOZ.UA, в эфире запрещенного в Украине медиа Василенко сказал, что появление в Украине западных миротворцев "решит демографическую проблему". Он заявил о "голодных украинках", чьи мужчины погибли или получили ранения на фронте.

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