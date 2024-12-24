Был в политсовете пророссийской партии и не вылезал из телеканалов Медведчука: почему КНУ им. Шевченко должен уволить скандального профессора Василенко

Преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Никита Василенко, попавший в скандал из-за высказываний об иностранных миротворцах и "голодных украинках", регулярно появлялся на каналах предателей Виктора Медведчука и Евгения Мураева, которые сейчас находятся под санкциями. А в 2000-2010-х годах был членом политической силы "Союз левых сил", которую в начале полномасштабного вторжения РФ запретили как пророссийскую.

Видео дня

Об этом пишет "Детектор медиа". В 2018-2022 годах он был частым гостем политических шоу на каналах NewsOne, "112 Украина" и "Наш", а также появлялся на Youtube-канале Анатолия Шария.

В одном из эфиров на NewsOnе в сентябре 2020 года Василенко заявил: "Надо быть совершенным не патриотом Украины, чтобы не поддержать Лукашенко. Потому что теперь, если, не дай Бог, с ним что-нибудь случится, именно белорусские женщины пойдут проститутками в дома Польши, заменяя трудолюбивых украинок".

Также он подчеркивал, что "батька наведет порядок" и называл белорусских протестующих "бесноватыми".

А во время разгара пандемии коронавируса профессор выдал, что украинцев спасет только российская вакцина, иначе "никому будет защищать Украину". Он был убежден, что "российскую вакцину будут колоть всем".

Как пишет издание "Бабель", главным приемом Василенко во время эфиров было прогнозирование народных протестов и восстаний. В 2016 году он заявил, что из-за войны на востоке в Украине произойдет революция и через год-полтора поставят памятники бойцам роты "Торнадо", которые совершали преступления над гражданскими в зоне АТО.

В 2019 году он намекал, что старшеклассники и молодежь восстанут, когда узнают, что им придется переходить на украинский язык.

Уже в 2023 году он прогнозировал, что в 2024 году в Украине произойдет "кровавый бунт озверевшего населения, имеющего оружие на руках". Также профессор говорил, что из-за мобилизации в Украине "повстанет угнетенное порабощенное население, униженное ростом цен".

Примечательно, что он продолжает посещать эфиры бывших ведущих Медведчука, в частности, очень частым гостем бывает на эфирах Александра Шелеста. С марта 2024 года, согласно решению Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, его основной YouTube канал "Александр ШЕЛЕСТ" был внесен в список пророссийских медиа.

Высказывания Василенко во время этих эфиров цитируют предатели Украины. Последнее его скандальное высказывание процитировал Олег Царев.

С 2008 года Василенко – член политсовета городской организации партии "Союз левых сил", которую основал Василий Волга, известен тем, что работал в правительстве при президентстве Януковича.

В своей программе партия ставила своей целью "перевести отношения с Россией в русло добрососедства". Волга также заявлял об участии партии в выборах в псевдореспубликах ДНР и ЛНР. В 2018 году у Василия Волги СБУ провело обыски, у него изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на сотрудничество со страной-агрессором.

На Никиту Василенко также неоднократно жаловались студенты. В феврале 2024 года студентка НИЖ КНУ Оксана Паращак заявила, что на своих лекциях Василенко говорил, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

Студенты обращались к действующему в то время директору ИЖ Владимиру Ризуну с жалобами на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко. Ризун тогда заявил, что не имеет полномочий квалифицировать доказательства как нарушения. После этого студенты обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Как сообщал OBOZ.UA, в эфире запрещенного в Украине медиа Василенко сказал, что появление в Украине западных миротворцев "решит демографическую проблему". Он заявил о "голодных украинках", чьи мужчины погибли или получили ранения на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!