Был прикован к постели, а теперь делает первые шаги: в центре UNBROKEN рассказали о реабилитации тяжело раненого защитника. Фото

Физические терапевты Центра UNBROKEN поставили на ноги воина, получившего серьезное ранение на фронте. В результате повреждения мозга 39-летний Александр Довгалюк еще несколько недель назад был прикован к постели.

Теперь же защитник делает свои первые шаги. Подробности рассказали в центре.

39-летний Александр Довгалюк из Хмельнитчины до начала полномасштабной войны с Россией работал фотографом. После 24 февраля 2022 г. он вывез жену и детей за границу, а сам пошел защищать родную землю в рядах 36 отдельного стрелкового батальона.

Около трех месяцев назад в Харьковской области Александр получил тяжелую травму головы.

"Было очень горячо. Мы забежали в подвал, чтобы дождаться тишины. Понимали, что враг заметил нас, поэтому молились. Россияне сбросили на нас авиационную бомбу. Подвал полностью разнесло, а бетонная плита упала прямо на меня. Я сразу потерял сознание", – вспоминает воин.

В результате взрыва авиабомбы у Александра повреждена треть черепа, пострадало правое полушарие мозга. Он потерял способность ходить и не мог управлять собственным телом. И больше всего защитник мечтал снова вместе с любимой женой прогуляться по улочкам Львова.

Воплотить эту мечту в жизнь ему помогают физиотерапевты Центра UNBROKEN.

В центре рассказали: до попадания к ним Александр побывал в двух госпиталях.

"После заживления раны на затылке осталась немалая вмятина. Правое полушарие мозга – повреждено. Как следствие, левая сторона тела неуправляема, а Александр фактически прикован к постели. В таком состоянии его направили на восстановление в Национальный реабилитационный центр UNBROKEN, чтобы поставить наши специалисты бойца на ноги", – рассказали в центре.

Сам Александр вспоминает: на момент попадания в UNBROKEN самостоятельно делать он мог совсем мало.

"Максимум, что я мог – это переворачиваться на кровати и рукой поднимать сразу падающую ногу. Я не хочу, чтобы моя жена возила меня на колесном кресле, как было до недавнего времени. Я хочу за руку гулять с ней по Львову. Вот что меня мотивирует", – отметил Александр.

Через две недели занятий прогресс воина поражает: он снова может ходить.

"Пока еще не так уверенно, как ему того хотелось бы, но каждый день – все лучше. Реабилитацию Александра осложняет неврологический дефицит, развившийся в результате травмы головного мозга. Речь идет об одностороннем нарушении восприятия пространства, которое называется – неглект. Сейчас, по словам физических терапевтов, это очень распространенное среди раненых военных осложнение", – говорят в центре.

Это осложнение состоит в том, что зрительный нерв и глаз некорректно отражают увиденную картинку. Например, человек уверен, что видит предмет в одном месте, а он стоит несколько в другом.

Неглект, по словам физического терапевта Центра UNBROKEN Андрея Новосада, значительно усложняет реабилитационный процесс.

"Наша основная цель – восстановить стереотип ходьбы пациента, научить его ходить по лестнице. Ибо из-за неглекта он ступеньки не видит правильно и оступается. Поэтому у пациента уже есть страх ходьбы, и мы должны это исправить", – объяснил специалист.

В центре признают: вероятнее всего, реабилитация Александра потребует немало времени. К тому же впереди у воина еще одна операция: медики будут закрывать титановой пластиной дефект костей черепа. Но в UNBROKEN уверены: мужчине все обязательно удастся.

"Александр по жизни – НЕСОКРУШИМЫЙ. Он оптимист. Во время занятий в реабилитационном зале улыбка не сходит с его лица. А сердце защитника преисполнено веры в окончательное восстановление, романтическую прогулку по Львову с любимой за руку и в успешное восхождение на Говерлу", – резюмировали в UNBROKEN.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказал историю военного Ростислава, лечащегося в реабилитационном центре Днепра. Защитник пережил 10 часов эвакуации, сложную операцию, а сейчас проходит восстановление.

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