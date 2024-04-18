10 часов эвакуации, сложная операция – а дальше реабилитация: история военного Ростислава, который лечится в реабилитационном центре Днепра

Днепр продолжает оказывать мощную помощь в реабилитации военных. В настоящее время ее проходит 22-летний Ростислав. Еще до полномасштабного вторжения он был на срочной службе, но по состоянию здоровья уволился. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, молодой человек 2 марта стал добровольцем и ушел на фронт. Одно время служил на Херсонском направлении, позже – на Донецком. За более чем 2 года великой войны получил многочисленные контузии. Но самое тяжелое ранение – больше месяца назад.

"29 февраля в 20:00 – эти цифры я запомню на всю жизнь. Как раз в это время я его получил. Четыре дня был на позициях без нормального сна. И случилось так, что оккупанты начали кошмарить нас FPV-дронами, с которых пускали сбросы. Дальше – крыли минометом. Мы все это время находились в посадке. Далее нашли место, чтобы нас не видели дроны. И я договорился с ребятами, что посплю. Но вышло так, что враг зашел и начал шить по нам пулями. В левую ногу залетело где-то три пули, а правую перебило так, что она держалась на коже. К счастью, мои ребята все живы. Мы ждали эвакуации. Но и там была проблема, ведь машина, которая должна нас забрать, тоже попала под обстрел. Никто не пострадал, но машина сломалась", — делится Ростислав.

10 часов продолжалась эвакуация бойца. К сожалению, в одной из украинских клиник у медиков появился выбор: спасти одну ногу Ростислава, но рисковать его жизнью или ампутировать ее и спасти парня. Конечно, врачи выбрали второй вариант. После лечения защитник был направлен в уникальный реабилитационный центр Днепра. Здесь он уже неделю. Но самое сложное, говорит Ростислав, это побороть фантомные боли, порог которых иногда достигает 9 из 10 баллов.

Над этим вместе с Ростиславом работает физический терапевт Вячеслав. Он говорит, что занятия для парня поделены на две части: первая – больше касается нижней части тела, а вторая – спины и рук, ведь именно они будут принимать большую нагрузку в будущем.

"У него достаточно сильные культи, которые позволяют ему перемещаться и выполнять определенную нагрузку на них. Но, конечно, не в полной мере. Сейчас мы работаем над увеличением амплитуды, ведь это будет влиять в будущем на скорость его ходьбы и длину шага. А также работаем над увеличением силы и выносливости, чтобы он мог выполнять эти движения в течение длительного времени без дискомфорта. Главное, что он очень мотивированный, и это действительно помогает в качественной реабилитации", – рассказал физический терапевт Вячеслав.

Ростислав уже ждет установки новых искусственных ног. Парень планирует сделать все, чтобы бегать по протезам.

"Я себе цель такую поставил, потому что хочу вернуться к нормальной жизни. Я понимаю, что это трудный путь, но я готов. К тому же планирую как только установят протезы отвести свою девушку в ЗАГС. А еще хочется на море. А что касается профессии, то до большой войны я работал менеджером по продаже стройматериалов, а сейчас планирую овладеть сферой IT. Уже заказал ноут и покупаю курсы. Уверен, что все получится – я ведь очень упрям! Благодарен, что в этом центре меня поддерживают и очень помогает Вячеслав. Он всегда подсказывает как лучше, если что-то не выходит. Очень современный центр – я даже не ожидал такого", – делится Ростислав.

Днепр остается самым большим хабом по спасению раненых военных, гражданских, ВПЛ. В городских больницах ежедневно проводят сложные операции, чтобы сохранить жизнь тем, кто получил ранения в результате боевых действий. Погрузка на медицинских работников значительно увеличилась, но они устойчиво держат свой фронт, чтобы спасти каждую жизнь.