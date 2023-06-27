Был опытным воином: на Запорожье погиб защитник с Ивано-Франковщины. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 35-летнего опытного воина ВСУ Дмитрия Амброзяка с Ивано-Франковской области. Боец-сапер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" погиб на Запорожье.

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Некоторое время защитника считали пропавшим без вести. О потере 26 июня сообщил глава Богородчанской громады Ростислав Заремба (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Амброзяк Дмитрий Васильевич родился в 1988 году, проживал в селе Забережье. Он был опытным бойцом и не раз успешно выходил с практически безнадежных ситуаций на фронте.

С начала июня боец-сапер 10-й ОГШБр считался пропавшим без вести. С тех пор и его семья, и вся громада надеялись, что ему удалось выйти живым со смертельной битвы.

Однако ныне поступило официальное подтверждение о гибели Дмитрия – от многочисленных осколочных и пулевых ранений. Его жизнь оборвалась 8 июня возле села Роботино Пологовского района Запорожской области во время боев за освобождение Украины от оккупантов.

По словам главы Богородчанской громады, участники местного волонтерского центра "Народная Самооборона" неоднократно встречались с воином в зоне боевых действий. Отдельно они вместе с родственниками ездили, чтобы опознать тело павшего защитника.

"Трагические новости получает наша громада в эти скорбные дни. Неизмеримой ценой оплачена каждая пядь освобожденной украинской земли… Мы имели предварительную информацию, но не имели права ее обнародовать до официального сообщения от командования воинской части", – написал Заремба.

Он выразил уважение и память павшему воину, соболезнования его родным. Встреча почетного траурного кортежа с Дмитрием Амброзяком запланирована в полпятого вечера 27 июня на Аллее героев в центре Богородчан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 23-летний боец ВСУ Андрей Бессонов с Ивано-Франковщины. Родные отмечали, что тело их защитника несколько дней оставалось на поле боя, откуда его не могли забрать из-за обстрелов.

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