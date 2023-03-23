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"Был хорошим отцом и заботливым сыном": в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
6,9 т.
'Был хорошим отцом и заботливым сыном': в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

Младший сержант из Змиевской общины на Харьковщине Богдан Шемигон погиб в бою с врагом возле села Хромово Бахмутского района. Жизнь 48-летнего воина ВСУ оборвалась 11 марта.

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Трагическую новость с фронта на днях известил Змиевский городской совет. В среду, 22 марта, Героя похоронили в родном селе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Богдан Шемигон родом из Чемужевки, родился в многодетной семье. Он учился в местной школе, в 15 лет пошел работать на Змиевский машиностроительный завод.

В день своего рождения в 1992-м пошел на срочную службу в ВСУ. Был первоклассным водителем. Последние годы работал автомехаником на фирме "Трак Сервис-2018".

''Был хорошим отцом и заботливым сыном'': в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

"Друзья вспоминают военного как ответственного, решительного, мужественного, надежного товарища, который всегда готов был прийти на помощь. 26 февраля 2022 года он пошел в военкомат, а 1 марта его приняли на военную службу. Был хорошим отцом, заботливым сыном и любящим братом" , – говорится в сообщении.

Мужчина служил водителем механизированного взвода. Последний бой принял под Бахмутом Донецкой области.

''Был хорошим отцом и заботливым сыном'': в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

22 марта в Чемужевке простились с погибшим земляком. В последний путь Героя провожали Змиевский городской голова Павел Голодников, родные, близкие, друзья и односельчане.

У погибшего Богдана Шемигона остались родители, жена, 18-летняя дочь, сестры, брат и племянники.

''Был хорошим отцом и заботливым сыном'': в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогоровка Донецкой области в результате вражеского танкового обстрела погиб военнослужащий "десятки" Андрей Мельник из Прикарпатья. Он защищал Украину от российского агрессора с 2014 года.

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