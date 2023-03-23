''Был хорошим отцом и заботливым сыном'': в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковщины. Фото

Младший сержант из Змиевской общины на Харьковщине Богдан Шемигон погиб в бою с врагом возле села Хромово Бахмутского района. Жизнь 48-летнего воина ВСУ оборвалась 11 марта.

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Трагическую новость с фронта на днях известил Змиевский городской совет. В среду, 22 марта, Героя похоронили в родном селе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Богдан Шемигон родом из Чемужевки, родился в многодетной семье. Он учился в местной школе, в 15 лет пошел работать на Змиевский машиностроительный завод.

В день своего рождения в 1992-м пошел на срочную службу в ВСУ. Был первоклассным водителем. Последние годы работал автомехаником на фирме "Трак Сервис-2018".

"Друзья вспоминают военного как ответственного, решительного, мужественного, надежного товарища, который всегда готов был прийти на помощь. 26 февраля 2022 года он пошел в военкомат, а 1 марта его приняли на военную службу. Был хорошим отцом, заботливым сыном и любящим братом" , – говорится в сообщении.

Мужчина служил водителем механизированного взвода. Последний бой принял под Бахмутом Донецкой области.

22 марта в Чемужевке простились с погибшим земляком. В последний путь Героя провожали Змиевский городской голова Павел Голодников, родные, близкие, друзья и односельчане.

У погибшего Богдана Шемигона остались родители, жена, 18-летняя дочь, сестры, брат и племянники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогоровка Донецкой области в результате вражеского танкового обстрела погиб военнослужащий "десятки" Андрей Мельник из Прикарпатья. Он защищал Украину от российского агрессора с 2014 года.

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