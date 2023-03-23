Отца домой не дождались двое детей: в боях на Донетчине погиб воин из Прикарпатья. Фото

В селе Белогоровка Донецкой области в результате вражеского танкового обстрела погиб военнослужащий "десятки" из Прикарпатья Андрей Мельник. Он защищал Украину от российского агрессора с 2014 года.

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О гибели земляка сообщил Солотвинский поселковый совет. Также о потере известил директор Манявского лицея, где учился воин (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Андрей Мельник родился в 1992 году и проживал в селе Манява. Он окончил Манявский лицей и был учителем Защиты Украины.

С 2014 года мужчина был участником АТО и воевал за независимость родной страны. А с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ пошел добровольцем в ряды ВСУ.

Он выполнял боевые задания в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Андрей был отважным защитником родного государства, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Украины. Это – чрезвычайно тяжелая потеря для семьи, семьи, друзей и всей громады", – говорится в сообщении.

У погибшего воина остались родители, жена и двое несовершеннолетних детей.

"Чрезвычайно принципиальный человек, отважный воин, великий патриот Украины! Сиротами осталось двое малолетних детей и жена Яна. От всего сердца выражаю соболезнования семье, всем, кто его знал, уважал и любил. Он погиб за нас, за будущий мир, за Украину. Шана, честь Герою Украины! Вечная память! Царство небесное!" – написал директор Манявского лицея Богдан Белусяк о выпускнике, погибшем в боях на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб Антон Заец из Кременчуга на Полтавщине. Воин защищал Украину от российской агрессии с 2014 года.

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