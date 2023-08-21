Был единственным сыном в семье: в боях за Украину погиб 21-летний воин с Херсонщины. Фото

Защищая Украину на фронте, смертью храбрых погиб молодой воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Парень присоединился к рядам Сил обороны после окончания срочной службы.

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Герою был всего 21 год, он был единственным сыном своих родителей. О потере сообщил Львовский старостинский округ Тягинской громады (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Несмотря на свои юные годы пошел защищать нас и нашу страну. Он прожил совсем короткую, но сознательную жизнь мужчины и патриота. Не осуществил всех мечтаний, но и не стал в стороне событий, происходящих в нашей стране. За нас он отдал самое дорогое – свою жизнь", – говорится в посте.

Митин Евгений Игоревич 2002 г. р. был родом из села Львово на Херсонщине. После окончания школы учился в Новой Каховке, получил профессию сварщика.

Затем парень пошел на срочную службу в армию. Отслужив, с марта 2023 года подписал контракт и встал в защиту независимости Украины в рядах ВСУ.

"Веселый, общительный, ответственный. Всегда готов прийти на помощь всем, кому она нужна. Со школьных лет увлекался воинами АТО, их отвагой и храбростью", – рассказала о Герое его учительница.

Отмечается, что рука российского оккупанта забрала единственного сына в семье Митиных.

"Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям, побратимам, разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Наша громада всегда будет помнить своего земляка, патриота, отдавшего жизнь, защищая Украину. Вечная и светлая память защитнику, вечная память Герою", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину от врага, в боях погиб 21-летний нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица, что на Прикарпатье. В свои молодые годы он был младшим сержантом, командиром отделения.

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