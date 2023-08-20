Ему навсегда будет 21: в боях за Украину погиб молодой командир с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину от врага, в боях погиб молодой воин-нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица, что на Прикарпатье. В свой 21 год он был младшим сержантом, командиром отделения.

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У Героя остались жена и полугодовалый сын. О потере известил Тисменицкий городской совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что младший сержант Федик Николай Алексеевич 2001 г. р. командовал отделением одной из воинских частей. Он служил в Национальной гвардии.

Жизнь молодого воина оборвалась 15 августа в результате минометных обстрелов вблизи населенного пункта Шипиловка Луганской области.

Дома своего защитника не дождались жена и еще совсем маленький сынишка. Знакомые и родные вспоминают Николая как очень хорошего, искреннего, честного и щедрого человека.

"И снова большая потеря для нашей семьи. На войне погиб Федик Николай, муж моей племянницы Анастасии. Вечная и светлая память! Герои не умирают. Ему всего было 21", "Что же так не справедливо, еще и сам не пожил, а уже так много сделал для нас, защитил ценой жизни! Спасибо и светлая память!", "Наш герой! Помню его почти с пеленок. Он одноклассник моего любимого братика. Добрый, искренний, щедрый человек. Муж прекрасной жены, отец полугодовалого мальчика. Царство ему небесное и пусть земля Федику будет пухом, а орку-п*дару, от чьих рук погиб наш Коля, пусть земля будет "стекловатой"! Слава Украине! Героям слава!" – написали они под новостью о гибели воина.

"Тисменицкий городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким Защитника, отдавшего жизнь за Украину. Пусть Всевышний поможет пережить боль горькой потери! Вечная память, уважение и слава Герою!" – отметили в ведомстве.

С 18 по 20 августа в Тисменицкой громаде объявили дни траура в целях памяти самого нацгвардейца Николая Федика. В это время на территории громады приспустили государственный флаг Украины на домах и сооружениях городского совета.

"Мое солнце, мой ангел хранитель, спи спокойно, мой любимый. Ты всегда в моем сердце, люблю тебя! Вечная память", – написала жена погибшего Героя и добавила радостное фото своего защитника.

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