Будут ли привлекать к ответственности мужчин, уехавших из Украины до 24 февраля: объяснение юриста

С началом полномасштабной войны в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. До 24 февраля 2022 года многие украинские мужчины находились за пределами Украины – кто-то вернулся, а кто-то нет.

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Юрист Ростислав Кравец рассказал Фактам ICTV, предусмотрена ли какая-либо ответственность для мужчин, выехавших до начала полномасштабной войны и не вернувшихся. На сегодняшний день ответственность за невозвращение в Украину во время военного положения не установлена.

"На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину", – отмечает юрист.

Кравец добавляет, что принятие такого закона не будет отвечать нормам Конституции Украины.

"Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта", – отмечает Кравец.

То есть, сегодня в Украине нет никакой административной или уголовной ответственности за невозвращение мужчин, выехавших до 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине факт вручения повестки военнообязанному – еще не означает мобилизацию в армию. Прежде всего, это делается для ведения учета и систематизации списков территориальных центров комплектования.

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