Будут доставлены как можно быстрее: Бельгия передаст Украине боеприпасы на сумму 32,4 млн евро

Совет министров Бельгии в пятницу утвердил 14-й пакет военной помощи Украине, согласно которому минобороны страны приобретет боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро для нужд Вооруженных сил Украины. Они будут доставлены в Украину как можно быстрее.

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Такое заявление сделал представитель министерства обороны Бельгии. Об этом сообщают Reuters и RTL Television.

"Боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении минобороны.

Бельгия оказывает поддержку Вооруженным силам Украины для защиты своего населения и своей территории с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

"Эта поставка 105-мм боеприпасов соответствует прямому запросу Украины и удовлетворяет их потребности на местах", – подчеркивается в тексте заявления.

Учитывая эту дополнительную поддержку в размере 32,4 млн евро, в общем Бельгия на сегодняшний день предоставила 306 млн евро в виде летальной и нелетальной военной поддержки Украине, в том числе 41 млн евро топлива.

Помимо материальной поддержки, минобороны Бельгии уже обучило более 700 украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM.

"Минобороны продолжает поддерживать Украину во всех возможных областях, чтобы защитить свой народ и свою территорию от российской агрессии", – заявила министр обороны Людивин Дедондер.

Напомним, Украина вместе с Бельгией и Нидерландами подписала совместную декларацию, в которой оба королевства пообещали поддерживать Киев на пути евроатлантической интеграции и укреплять военную мощь Украины. Подобный документ подписали ранее лидеры Украины и Бельгии в ноябре 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бельгия за прошлый год заморозила самую большую среди стран Евросоюза сумму российских активов. Общий объем замороженных государством активов российских физических и юридических лиц составил €58 млрд.

– 3 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $300 миллионов. В него вошли дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для предстоящего контрнаступления, грузовики и тяжелая техника, запасные части, ракеты Hydra-70, другие боеприпасы.

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