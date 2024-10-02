'Будущее Украины через видение молодежи': Алексей Суханов присоединился к жюри конкурса эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Идет прием творческих работ для участия в Конкурсе эссе "1000 дней войны. Мой путь" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, в котором принимают участие молодежь и педагоги. Для оценки эссе приглашено экспертное жюри, в которое входят украинские профессионалы в творческих сферах. На днях к жюри присоединился Алексей Суханов, известный актер и ведущий посол Музея "Голоса Мирных".

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"Для меня это возможность прикоснуться к чувствам и мыслям нашей молодежи, почувствовать через их видение будущее нашей Украины, заглянуть туда и представить, каким она должна быть. Ведь этот ужасный урок нашей истории и боль каждого должны играть свое большое значение, что разорвет круг, на который Украина заходила снова и снова в течение 33 лет своей Независимости!" – подчеркнул Алексей.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Подать эссе можно до 20 октября 2024 только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Конкурса по ссылке.

Полезная шпаргалка для участников по ссылке.

Победители Конкурса эссе будут объявлены 20 декабря 2024 года. Они получат дипломы и подарки: гаджеты и полезные вещи.

По словам Алексея Суханова, в эссе участников его больше всего восхищают и трогают искренность и глубина чувств авторов.

"А самое главное – не просто осознание своей боли и потерь из-за большой войны, а необходимость запечатлеть это в памяти своей страны, чтобы наконец-то отработать историческую ошибку и не обратить на ту "коварную тропу" в очередной раз", – делится ведущий.

Важнейшими задачами Конкурса эссе для молодежи, по мнению Алексея, является активизация ключевых способностей свободного человека: мыслить свободно, критически анализировать, чувствовать искренне.

Лучшие работы Конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.