'Буду ходить!' Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненого жителя Торецка

Летом 2024 года Александр отправился из Днепра в родной Торецк, чтобы эвакуировать родителей. По дороге его авто попало под ракетный обстрел. Мужчина получил открытый перелом бедренной кости и повреждение руки. В больнице медики провели срочную операцию и установили пластину на ногу. Фонд Рината Ахметова помог Александру, профинансировав необходимые для лечения материалы.

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"В Фонде согласились помочь. Оплатили пластинку, которая была очень дорогой. Я могу сказать от самого сердца: очень всех благодарю за такую помощь", – говорит Анастасия, жена Александра.

Теперь их семья проживает в Каменском в арендованном жилье. Их дом остался в Торецке, разрушенный войной, как и все их планы на будущее. Александр уже перенес несколько сложных операций, а впереди еще стоимостная реабилитация, которая, по прогнозам врачей, будет длиться не менее пяти лет. Мужчина, несмотря на трудности, не теряет надежды на выздоровление и даже пытается шутить.

"Левая нога немного короче права и ходить буду. Настроение нормальное! Нога есть – это уже хорошо", – улыбается мужчина.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).