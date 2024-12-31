'Будет война, а ты главный': Залужный рассказал о 'пророчестве', которое услышал от гадалки 25 лет назад

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вспомнил о пророчестве, которое услышал от гадалки 25 лет назад. Незнакомка предупреждала его о грядущей войне задолго до ее начала.

Видео дня

Об этом говорится в новой книге Залужного "Моя война", сообщает Telegraf. Книга-рассказ была издана в конце декабря.

В ней эксголовнокомандующий поделился, что предсказание он услышал от попутчицы в поезде, когда ехал вместе с курсантами из Одессы в Житомир в плацкартном вагоне, направляясь домой в Новоград-Волынский.

По словам Залужного, гадалке было примерно 30-40 лет, женщина была красивой и элегантной, ее переполняли силы и энергия. Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах, и они охотно согласились.

Эксглавнокомандующий рассказал, что уже тогда не верил в такие вещи и без особого интереса слушал, как гадалка рассказывала его друзьям, а впоследствии и всем желающим, что их ожидает в будущем. Сначала он не планировал узнавать свое будущее, но женщина сама подсела к нему и не спрашивала, хочет ли он это услышать.

Я вернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это продолжалось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с любопытством наблюдает за нами.

– Нет, – сказала наша гадалка. – Я не могу дальше ничего сказать. Нет! Извини.

С этими словами она обхватила голову руками, опершись локтями на стол. В этой паузе я увидел внимательные взгляды и открытые от любопытства роты моих спутников.

– Что случилось? Почему нет? – уже не терпелось и мне

– Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", – говорится в отрывке из книги.

Залужный признался, что вспомнил эту историю в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал ее в мыслях в самые тяжелые моменты. По его словам, уже тогда он осознавал, что впереди великая и изнурительная война на выживание, которая непременно завершится победой Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Залужный издал первый из трех томов автобиографии, книга называется "Моя война". Над трилогией эксголовком начал работу еще в марте 2023 года, все рукописи собирала и редактировала его жена. В книге он делится рассказом о себе, о своих мыслях и жизненных решениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!