Будет ли еще снег в Карпатах в этом году: прогноз

Погода в Украине продолжает бить рекорды, ведь по-весеннему теплая температура будет преобладать и во второй половине зимнего периода. В частности, такая динамика повлияет на снежный покров в Карпатах, потому что после 21 января он начнет таять.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что сейчас снег не тает из-за ночных морозов.

"Сейчас благодаря не слишком высоким дневным температурам и морозам ночью снег там (в Карпатах) сохраняется, но начиная с 21 января и там снежный покров начнет подтаивать. До конца января синоптики не ожидают добавления снежного покрова – наоборот, прогнозируется его таяние там, где он есть, в частности, в Карпатах", – подчеркнула синоптик.

По ее словам, неизвестно, полностью ли снег растает, однако подтаивать он точно будет.

Напомним, по словам Натальи Птухи в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Так что температурные показатели к концу зимы могут быть нестабильными. В последние десять лет это является нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Украины 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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