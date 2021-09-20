Будет доминировать холод, а в Карпатах может выпасть снег: синоптик предупредила о похолодании

Погода в Украине в ближайшие дни 21-22 сентября будет холодной. Минимально температура воздуха упадет до +3 градусов. В Карпатах может выпасть снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, теплее будет в южных регионах, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях +7…+12 градусов.

Метеоролог предупредила, что вместе с холодом будет северо-западный ветер с сильными порывами. К тому же ожидаются дожди в северных и центральных областях. Также осадки накроют и Харьковщину.

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Дожди продолжат идти и в среду, 22 сентября. При этом в Украинских Карпатах при низкой температуре возможно выпадение снега.

В Киеве также прогнозируется холодная погода. Минимально температура воздуха опустится до +4…+5 градусов, а днем ​​повысится лишь до + 7… + 9. 22 сентября в столице вероятен небольшой дождь с порывистым ветром.

По прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается только в следующие выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что количество зимних дней в Украине с годами будет уменьшаться. Через 10-20 лет их вообще станет очень мало при сохранении текущих тенденций в температуре воздуха.