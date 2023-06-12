Будет действовать длительный комендантский час: стало известно, кого и как будут пускать в район Корабел в Херсоне

Со вторника, 13 июня, в Херсоне будет запрещен въезд в затопленный район Корабел (Остров). На неделю там будет введен комендантский час с 15:00 до 12:00 следующих суток.

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Соответствующее решение было принято в понедельник, 12 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Гражданам, которые остались на территории Острова, будет разрешено двигаться с 12 до 15 часов. Это сделано из-за необходимости проведения разминирования, проведения правоохранительными органами следственных действий, а также с целью уборки территории коммунальными службами", – объяснил он.

После того, как упадет уровень воды в район Корабел, местные власти определят места, где гражданам будут выдавать гуманитарную помощь и лекарственные средства. Получить их каждый день можно будет с 12:00 до 15:00.

Мрочко призвал херсонцев придерживаться комендантского часа. Он продлится в описанном режиме до 19 июня включительно.

Начальник администрации отметил, что эвакуация населения при этом продолжается. Ее и дальше будут проводить представители ГСЧС и городской военной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– Министерство внутренних дел Украины подтвердило гибель уже по меньшей мере 10 человек в результате потопа, спровоцированного подрывом российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. 42 человека, из которых семеро детей, числятся пропавшими без вести.

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