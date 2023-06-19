'Будем искать доступ': в ООН снова пожаловались, что Россия не пускает в затопленные города на Херсонщине

Оккупационные российские войска, которые подорвали дамбу Каховской ГЭС и затопили в том числе и захваченные ими города на Херсонщине, до сил пор не пустили туда ООН. Представители организации не могут попасть в оккупированные населенные пункты и доставить туда помощь.

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Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун. Ее отчет опубликован на сайте организации.

В документе говорится, что ООН "взаимодействует с правительствами Украины и Российской Федерации для доставки гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС".

Однако правительство страны-агрессора еще ни разу не допустило представителей ООН в затопленные районы, которые временно находятся под контролем оккупантов.

Россию в очередной раз призвали не пренебрегать гуманитарным правом и позволить ООН доставить в города помощь.

"ООН будет продолжать заниматься поиском нужного доступа. Мы призываем российскую власть действовать в согласовании со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в ООН уже жаловались, что Россия не пускает ее представителей на левый берег Херсонщинской области. При этом в организации заявили, что там целый каскад проблем.

При этом заместитель генерального секретаря Организации Мартин Гриффитс заявил, что в ООН хотят подождать несколько недель, прежде чем делать выводы об ущербе и последствиях для здоровья и окружающей среды, которое повлекло за собой разрушение Каховской ГЭС оккупантами. Речь идет о выделении дополнительной помощи Украине.

Напомним, что 6 июня, в день подрыва оккупантами Каховской ГЭС, на официальном аккаунте ООН в Twitter появилось сообщение о "дне русского языка". А вот о взорванной россиянами станции в этой международной организации не упомянули.

Официально там отреагировали на теракт только 9 июня. Группа стран в ООН, включая партнеров Украины в Совете Безопасности и страны Евросоюза, выразила "решительное осуждение" обстрелов, которые проводили российские войска в районах эвакуации, связанных с катастрофой, вызванной подрывом Каховской дамбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.