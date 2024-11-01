Буданов вместе с супругой посещает богослужение ПЦУ, – главный капеллан ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает богослужение, когда у него есть свободное время.

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Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР о. Константин Холодов в интервью Янине Соколовой.

По словам священника ПЦУ, Буданов является верующим человеком.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Немногие из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", – отметил о. Константин.

На вопрос, о чем молится глава разведки, капеллан ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами".