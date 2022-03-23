'Бросили нас сюда как пушечное мясо': плененный российский ГРУшник призвал остановить войну. Видео

В плен к украинским защитникам попал российский военнослужащий из состава Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Он осознал, что для командования путинской армии оказался просто пушечным мясом, и призвал соотечественников остановить войну против Украины.

Сам оккупант заявил, якобы сожалеет о том, что участвовал в боевых действиях. Пленного допросили сотрудники управления СБУ в Харьковской области, передает пресс-служба ведомства в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах – ефрейтор Константин Булава, контрактник, радист-разведчик второй отдельной бригады специального назначения ГРУ МО РФ. В путинское войско его призвали через воинскую часть №64044, в Украину он якобы попал как "миротворец".

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"Как миротворцы сюда заходили, помогать мирному населению от террористов, нацистов", – высказался оккупант.

По его словам, приказ об их вторжении на украинскую территорию отдал командир бригады Константин Бушуев. Так, вражеская разведывательная группа с участием ныне пленного радиста незаконно пересекла государственную границу нашей страны в ночь с 23 на 24 февраля. После боя с Силами обороны Украины из 22-х разведчиков вражеской ДРГ, живым остался он один.

Российский военнопленный признался: теперь осознал, что в Украине нет никаких нацистов или террористов, а все люди мирные и защищают свою страну.

"Нас сюда никто не звал. Красивые города превратили в руины. Здесь все нормальные адекватные люди, никто не хочет войны. А нам головы задурили, бросили нас сюда, как пушечное мясо", – признал россиянин.

Свои ощущения оккупант описал как очень печальные, ведь из двух десятков товарищей он остался один, а у всех их, контрактников, есть жены и дети.

"У командира моего отделения остались тоже – двое детей и жена, она еще и беременна… Ради чего это было нас вот так бросать. Всех жалко", – едва не плакал пленный ГРУшник.

Он обратился к родным, рассказав, что к нему в украинском плену хорошо относятся. В заключение призвал их и всех соотечественников не верить российской пропаганде и как можно быстрее прекратить войну с Украиной.

"Прекращайте это все, это здесь никому не нужно. У меня слов нет... Передавайте другим, что здесь нет террористов. Чем больше народу узнает правду о том, что здесь происходит, тем больше вероятность, что скоро это все закончится, и помогут как-то остановить войну. На власть могут надавить, чтобы это закончилось, чтобы не лезли сюда наши военные силы", – выразил убеждение оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время другие оккупанты в разговорах с родными хвалятся убийствами мирных жителей в Украине и мародерством. Примечательно, что матерей и жен захватчиков такие зверства не удивляют, они их даже одобряют.

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