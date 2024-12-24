Правительство продлило действующие бронирования из-за кибератаки на госреестры: о каком сроке идет речь

В связи с масштабной вражеской кибератакой на государственные реестры Минюста Кабмин автоматически продлил действующие бронирования от мобилизации на один месяц – но не дольше 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря (дата кибератаки) и были предоставлены в соответствии с правительственным Постановлением №76 от 27 января 2023-го.

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Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Министерства экономики на официальном сайте. Ведомство подчеркнуло, что продолжает сотрудничество с Минобороны Украины в процессе бронирования для обеспечения эффективной работы критически важных предприятий.

Как это будет работать?

К примеру, если срок бронирования работника истекал 20 декабря 2024-го, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря – то есть до кибератаки, – то работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время", – заявил заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

Основные детали:

– продолжение: бронирование, предоставленное Минэкономики или через портал Дія, продлится автоматически на месяц (но не дольше чем до 28 февраля 2025 года).

– интеграция в реестр: МО обязано в течение пяти дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Это решение упростит процедуру продления бронирований, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или принимает участие в обеспечении экономической устойчивости страны", – подчеркнула пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 19 декабря в Минюсте заявили о самой масштабной вражеской кибератаке на госреестры за последнее время. Целью россиян было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины.

– За кибератакой, скорее всего, стоят хакеры, связанные с разведкой ГРУ РФ.

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