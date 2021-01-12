Бродский: Украину покидают врачи, и не всем повезет лечиться у Голубовской и Тодурова

В Украине не все население имеет возможность лечиться у лучших врачей, таких как Ольга Голубовская и Борис Тодуров. При этом из страны массово выезжают высокопрофессиональные медики.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"В Украине не все имеют возможность лечиться у лучших врачей нашей страны, таких как Ольга Голубовская и Борис Тодуров. И меня это убивает. Не все смогут вакцинироваться. И сегодня даже не все обращаются к врачам… А сегодня в Польшу начали уезжать украинские врачи, как ранее поляки в Великобританию и Германию. Тоже самое будет и с нами и что мы будем делать?" – отметил Бродский.

Он добавил, что общался с Голубовской, которая рассказала, что в стране растет количество тяжелых пациентов с COVID-19.

"Вроде бы госпитализаций меньше, но тяжелых – больше. Врачи не отправляют делать ПЦР-тесты. Многие так-сяк относятся к болезни, многие лечатся дома. Доводят себя до 50% поражения легких. А когда их врачи вытягивают, они уже не 10 дней лежат в больнице на кислороде, а по 30 дней", – поделился Бродский.

Также он раскритиковал реформу бывшей исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

"Наша медицина нуждалась в реформе. Но реформа в исполнении Супрун оказалась несовершенна, но все направления и вектора все верны. И эту реформу нужно делать. Но это не несовершенная реформа, по которой Супрун, например, хотела уничтожить инфекционку", – подчеркнул Бродский.

Отметим, что Ольга Голубовская является ведущим инфекционистом Министерства здравоохранения Украины Ольга, а Борис Тодуров – кардиохирург, директор Института сердца.

О главных заявлениях Михаила Бродского в интервью читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский указал на бездействие власти в условиях COVID-19.