Бродский предложил усилить наказание за совершение ДТП в Украине в нетрезвом состоянии

Президент Федерации баскетбола и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в очередной раз призвал усилить в Украине наказание за совершение ДТП в нетрезвом состоянии. По его мнению, за это злоумышленников должны отправлять за решетку на 15 лет.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ранее же неоднократно обращал внимание на необходимость введения европейских законов по урегулированию такого вопроса.

"Предлагаю увеличить ответственность за убийство в пьяном состоянии за рулем авто или мото, до 15 лет лишения свободы", – написал Бродский.

Отметим, что он годами обращает внимание законодателей на безнаказанность в стране для лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, особенно когда это приводит к ДТП, в частности, смертельным.

"У нас идет война не только на фронте, но и на дорогах. Погибают дети и целые семьи", – писал Бродский в обращении к президенту и его партии.

Он подчеркнул, что в Украине давно пора принять европейские законы за пьянство за рулем и другие нарушения на дорогах.

"Надо это наконец-то остановить. Я кричу об этом уже 15 лет. Мы же все идем в Европу, но не все пройдут", – говорил глава редсовета OBOZREVATEL.

Количество пьяных ДТП в Украине за 2022 год

За 2022 год в Украине произошло более 18,6 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и около 23 тыс. получили травмы. Из них 790 аварий были именно из-за нахождения водителей за рулем в состоянии опьянения. В этих ДТП 91 человек погиб и 1031 получил травмы.

Правоохранители Сотрудники полиции за прошлый год составили 134 520 админпротоколов за управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Добавим, что на сайте президента Украины в марте 2023-го появилась петиция с просьбой ввести жесткое наказание для водителей, которые управляют авто пьяными и совершают ДТП.

"Такая печальная статистика гибели граждан по вине пьяных водителей, несмотря на войну в Украине и введение правового режима военного положения. Отсутствие действенного Закона Украины о наказаниях водителей, употребляющих спиртные напитки и употребляющих наркотические препараты, их дерзкая самоуверенность создает среди общества нездоровую обстановку. В то время, когда на фронте ежедневно гибнут наши защитники, часть граждан позволяет себе "жить на полную и брать от жизни все и сразу", – подчеркнул автор петиции.

Он призвал принять закон, который позволит в случае управления гражданином автомобилем или другим механическим транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказа от проверки на наличие в организме разного рода веществ – конфискацию транспортного средства. Ведь такие нормы законов уже приняты отдельными странами ЕС.

К сожалению, петиция не набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрел президент.

Какая ныне ответственность за вождение и ДТП в состоянии опьянения?

Напомним, что ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения является достаточно болезненной и актуальной темой для Украины. С 1 января 2020 года в стране вступил в силу принятый Верховной Радой закон о применении криминальной ответственности за вождение в нетрезвом виде, наступающей в случае:

– управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции;

– передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов;

– отказа водителя от прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения или применения таких лекарственных препаратов;

– употребления водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство был остановлен по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского обследования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

За все вышеперечисленные действия предусмотрен штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – это от 17 до 32 тыс. грн и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3-х лет.

А в случае повторного правонарушения штраф составляет уже до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством на 2-3 года.

Уголовная ответственность за ДТП в состоянии опьянения определяется ст. 286-1 УК Украины. Согласно ей, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекшей потерпевший средней тяжести телесное повреждение, – наказываются лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3-5 лет.

Те же действия, совершенные в состоянии опьянения или под влиянием определенных лекарственных препаратов, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение – наказываются 3-8 годами лишения свободы с лишением права управлять авто от 5 до 8 лет.

Если в результате такого ДТП потерпевший погиб, то водитель, сбивший его, будучи пьяным, может сесть за решетку на 5-10 лет, а также ему запретят управлять авто в течение такого же срока.

Если же в такой аварии погибли несколько человек, виновнику грозит 7-12 лет за решеткой и 7-10 лет лишения права управлять транспортными средствами.

Досудебное расследование и судебное разбирательство таких дел проводится согласно Уголовно-процессуальному и Уголовному кодексам Украины. Обвиняемый и потерпевший в данной категории дел пользуются всеми правами, предусмотренными этими документами, в том числе и правом иметь адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях на Закарпатье пьяный водитель сбил пешеходов и влетел в авто – в результате ДТП погибла женщина и двухлетний ребенок, еще три человека получили травмы. Правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который, находясь за рулем Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков, совершил смертельную аварию.

В то же время Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемому в пьяном ДТП на блокпосту в Киеве. Вероятно, будучи именно пьяным, он сбил насмерть молодого бойца Национальной гвардии Вадимы Бондаренко.

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