Британские воины выразили свою поддержку ВСУ и поздравили их с праздником. Видео

В День защитников и защитниц Украины, который в нашей стране впервые отмечают в воскресенье, 1 октября, бойцы Вооруженных сил получили много благодарности и уважения за защиту родной Родины. Приобщились к поздравлениям украинским Героям и британские воины.

Видеопоздравление опубликовано в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter – Ред.) Министерства обороны Великобритании. В нем говорится о Победе, вечеринках в Крыму и шутках бойцов ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В британской армии присылают сообщения поддержки украинским солдатам, которых они помогали готовить, которые сейчас находятся на передовой. День защитников и защитниц – это день, когда вспоминают солдат прошлого и благодарят тех, кто воюет сейчас", – подписано видео.

Видео дня

"Войско, передаю вам послание ко Дню защитников и защитниц Украины. Я в восторге от каждого солдата, командира отделения и офицера, которые прошли обучение здесь, и хочу пожелать вам всего лучшего. Я надеюсь увидеть вас в ближайшее время в Киеве во время парада Победы в ознаменование отвоевания вашей страны", – сказал британец.

Военные СК пожелали украинским защитникам и дальше держаться в том же духе и не переставать шутить.

"Я просто хотел бы сказать, что в конце войны, когда мы все выигрываем эту войну, я увижу вас на пляжах в Крыму на самой большой пляжной вечеринке в истории", – дополнил поздравление собратья другой британский военный.

Отметим, в Украине с переходом Православной церкви на новый календарь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это стало особенно ценно украинцам после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам и защитницам. Также глава государства почтил память военнослужащих, отдавших свою жизнь за суверенитет и независимость нашей страны.

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