Bring Kids Back UA: Украина начинает кампанию по возвращению похищенных Россией украинских детей

В рамках реализации утвержденного Президентом Владимиром Зеленским плана действий Bring Kids Back UA началась информационная кампания "Знаешь – скажи!". Она направлена на мотивировку людей, проживающих на территории России, противодействовать принудительной депортации украинских детей и способствовать возвращению юных украинских граждан в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Кампания "Знаешь – скажи!" преследует цель обеспечить системное освещение и разъяснение резидентам Российской Федерации преступной сущности принудительного перемещения детей.

Кроме того, кампания предусматривает предоставление лицам, которые находятся на территории России и владеют информацией о депортированных украинских детях, возможностью информировать Украину о них. Результатом кампании будет предоставление отечественным и международным учреждениям, занимающимся вопросами возвращения украинских детей на родину, информации о месте и обстоятельствах их пребывания в Российской Федерации.

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Для этого на площадках телеканала FREEДОМ, ориентированного на русскоязычных зрителей за пределами Украины, будут выходить информационные ролики, сюжеты, специальные проекты и рубрики, направленные, прежде всего, на аудиторию, проживающую в России.

"Мы не сможем вернуть детям детство, но должны вернуть им дом. Всем. Возвращение украденных детей в Украину – наш абсолютный приоритет. Это вопрос их благосостояния и одновременно восстановление справедливости. Ибо те, кто похищает наших детей, и те, кто их незаконно усыновляет, все равно совершают преступление. Они участвуют в геноциде. Ответственность за это не имеет срока давности. Думаю, не все россияне это понимают и им нужно объяснять последствия таких действий. Поэтому наш проект – это и способ вернуть как можно больше детей, и шанс для россиян избежать соучастия в преступлении против человечности", – отметила советница руководителя Офиса Президента, операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заровна.

Как акцентировала уполномоченная Главы государства по правам ребенка и детской реабилитации, координатор Bring Kids Back RU Дарья Герасимчук, сегодня Украина ищет и реализует все возможные способы возвращения украинских детей домой в их семьи.

"Мы не имеем права ждать, когда эти дети вырастут. У нас нет времени медлить, пока россияне отбирают у наших детей национальность и происхождение. Мы не будем надеяться на появление новых механизмов, а будем искать собственные действенные пути для возвращения детей", - пояснила она. .

Как сообщал OBOZREVATEL, у Украины есть подтвержденные факты незаконного усыновления на территории страны-агрессора России украинских детей. Речь идет о 386 детях из Украины.

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