Бренд 'Вухастик' устроил на ВДНХ семейный фестиваль в честь первой годовщины основания

Семейный бренд "Вухастик, производство которого было начато летом 2023 года, отмечает свою первую годовщину. Празднование годовщины "Вухастика" состоялось для киевлян и гостей города 18 августа на Поляне ВДНХ. На масштабном фестивале "Магический мир" от бренда семейных мероприятий Taka Mama "Вухастик" развлекал посетителей творческими мастер-классами, квестами, интересными конкурсами и, конечно же, подарками.

Производство продукции ТМ "Вухастик" было начато летом прошлого года на одном из крупнейших в Украине заводов бытовой химии в г. Виннице. За год работы компании AFINA Group (владельцу ТМ "Вухастик") удалось создать успешный бренд украинского производства, который успел не только покорить всю Украину, но и начать экспансию в Европу, завершается процесс сертификации рецептур и обновления дизайна для ЕС.

За этот год потребители приобрели продукции ТМ "Вухастик" общим весом более 2,5 млн. кг!

"Мы благодарны украинцам за столь высокое доверие и лояльность, – говорит Светлана Попова, CMO AFINA Group. – Согласно исследованию компании "4service", спонтанное знание бренда составляет 85%. Это самый высокий показатель в категории среди бытовой химии для детей, которым мы гордимся и благодарим вас за доверие! Каждый второй украинец назвал "Вухастика" своим любимым брендом среди детской бытовой химии и наша цель стать любимым брендом для всей семьи".

Семейный фестиваль от "Вухастик" на Поляне ВДНХ подарил семьям отличный уикенд на свежем воздухе, уникальное сочетание интерактивных мастер-классов и увлекательных развлечений, сказочных фотозон, широкий выбор развлечений для детей всех возрастов, розыгрыши, подарки и отличное настроение.

Как сообщалось ранее, по случаю годовщины "Вухастик" сеть магазинов EVA объявила о старте акции "Зривай великий Вуш!". Вместе с тем продолжается розыгрыш поездки в Карпаты для всей семьи, праздник продолжается, подробности всех праздничных акций можно узнать на странице бренда в Instagram.

Справка:

ТМ "Вухастик" – украинская серия средств по уходу и стирке для всей семьи, специально разработанная для ухода за малышами с первых дней жизни. Производится на одном из ведущих в Украине заводов по производству моющих средств и гарантирует высокое качество и безопасность всей семьи.

AFINA Group – ведущий оператор рынка Украины по направлениям дистрибуции, логистики и созданию торговых марок в категориях товаров бытовой химии, гигиены и ухода.

Самые известные бренды AFINA Group: ТМ "Вухастик", ТМ iFresh, Polar Shine, TM Family Home. Компания обслуживает ключевые национальные и локальные торговые сети благодаря собственной разветвленной филиальной сети и распределительных логистических центров. Территория покрытия – вся Украина, центральный офис находится в Днепре.