Бренд, поразивший Франка Питера: история создания Andreas Moskin

Известный немецкий стилист и инфлюэнсер Франк Питер недавно похвастался стильным образом от украинского бренда. После начала полномасштабного вторжения блоггер постоянно поддерживал Украину в своих публикациях. В частности, яркий образ для Франко создал бренд Andreas Moskin.

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В комментариях аудитория одобрительно отреагировала на такую современную интерпретацию украинского флага. Сам Франк отметил, что качество пошива и ткани непревзойденно, почему он и рекомендует своим коллегам обратить внимание на вещи от украинского бренда Andreas Moskin. Особенно Питера поразила историю создания патриотической коллекции.

Впервые бренд Andreas Moskin встретился с войной на улицах бурного Харькова, затем раздались взрывы в Киеве, Одессе и Львове. В один день десятки людей не вышли на работу.

Создатели бренда - Андрей Моськин и Андреас Билоус вспоминают, как трудно было возобновлять свою работу. Ведь новые времена нуждались в кардинальных решениях.

В частности, Андрей рассказал какие невероятные чувства его охватывали, когда в первый же день работы бренд получил заказ: “Я понял, что все страхи напрасны. Украинское общество стремилось к жизни, и мы готовы создавать и продвигать продукт Made in Ukraine. Сначала мы работали только онлайн, дальше открылись бутики и наконец снова запустилось производство.

Именно в результате решительных действий компании удалось не только сохранить рабочие места, но и создать новые.

“Многие нам говорили, что открывать новые филиалы во время войны это не разумно. Однако мы рискнули. Теперь бутики Andreas Moskin доступны еще в нескольких городах Украины, к тому же мы решились на эксперимент и открыли представительство в Польше." - делится Андреас.

Наиболее неожиданной успешной бизнес-идеей для владельцев стала франшиза бренда.

“Раньше мы очень часто слышали, что наши бутики хотят видеть в разных городах Украины и за ее пределами. Как это реализовать, не было понятно достаточно долго. Имя Andreas Moskin это гарантия качества, эксклюзивности и совершенного сервиса, поэтому соблюдение высоких стандартов в каждом представительстве очень важно. “.

Идея франшизы возникла неожиданно. Андрей вспоминает как однажды к нему обратился один из постоянных клиентов бренда. Оказалось, его интересовала возможность открытия бутика в родном городе. Сегодня активно ведутся переговоры по созданию новых представительств бренда.

Эксперты определяют, что франшиза – это идеальный вариант для тех, кто готов иметь собственное дело, но не имеет достаточных навыков для этого.

Основные преимущества франшизы:

Готовая бизнес-модель: антикризисный план, маркетинговая стратегия и полная смета.

Вам помогают выбрать и научить персонал.

Составленный дизайн и концепт помещения.

Минимальные издержки на рекламу.

Значительное облегчение в работе с системой учетов и налогов.

В 2022 году франшиза это реальный шанс стать успешным бизнесменом без "набивки шишек". Все что нужно - выбрать правильную компанию и качественный продукт. На рынке множество предложений. Однако реально стоящих внимания на самом деле не так много.

Строгая концепция – наличие строгих стандартов и внутреннего кодекса.

Активное и заинтересованное руководство – налаженная работа всех отделов.

Узнаваемость – эффективные социальные сети, рекламные проекты, обратите внимание на качество коллабораций с другими компаниями публичными личностями.

Прозрачность условий и обсуждение всех вопросов на этапе переговоров.

С начала войны зарегистрировано более 100 000 новых предприятий. Украинцы готовы не только бороться и воевать, но и творить и достигать новых высот.