Тур выдающегося советского музыканта Макаревича по "захолустью" все еще продолжается. Сначала он удивился тому, что "захолустная" Украина выглядит как Европа. Что ж, человеку, который большую часть своей творческой деятельности провел в гастролях по российским городам, действительно сложно пережить такой культурный шок.

Далее текст на языке оригинала.

Купа народу заступились за Макаревича і почали тлумачити його слова, а ось метр видав свої філософські роздуми про борщ, який за його словами не український, а "общій":

Зацитуємо:

– Я думаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибірі, і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, – сказав Андрій.

Цікаво, Білорусь чи Україна - це колишнє ВКЛ. Краснодарський край - це етнічна Україна. А хто у Сибіру готує борщ? Хм... але читаємо далі:

– Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, – сказав Андрій.

Фраза про "общій" борщ нагадала старе прислів'я: "Не борщ красить людину, а буряк" (с) хоч бери і патентуй такий вислів :)

Якщо борщ належить всім народам, то чому на більшості території росії не вирощують буряк?

Ну камон, капуста, гріби, мох, подорожнік, трава, шишкі - ну ми ж не зазіхаємо на російську їжу! Але для борщу на більшості території росії просто не ростуть інгредієнти!

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