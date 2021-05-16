"Братский борщ": как Макаревич пробил очередное дно
Тур выдающегося советского музыканта Макаревича по "захолустью" все еще продолжается. Сначала он удивился тому, что "захолустная" Украина выглядит как Европа. Что ж, человеку, который большую часть своей творческой деятельности провел в гастролях по российским городам, действительно сложно пережить такой культурный шок.
Далее текст на языке оригинала.
Купа народу заступились за Макаревича і почали тлумачити його слова, а ось метр видав свої філософські роздуми про борщ, який за його словами не український, а "общій":
Зацитуємо:
– Я думаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибірі, і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, – сказав Андрій.
Цікаво, Білорусь чи Україна - це колишнє ВКЛ. Краснодарський край - це етнічна Україна. А хто у Сибіру готує борщ? Хм... але читаємо далі:
– Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, – сказав Андрій.
Фраза про "общій" борщ нагадала старе прислів'я: "Не борщ красить людину, а буряк" (с) хоч бери і патентуй такий вислів :)
Якщо борщ належить всім народам, то чому на більшості території росії не вирощують буряк?
Ну камон, капуста, гріби, мох, подорожнік, трава, шишкі - ну ми ж не зазіхаємо на російську їжу! Але для борщу на більшості території росії просто не ростуть інгредієнти!
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