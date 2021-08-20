Верят фейкам и боятся побочек: украинские учителя саботируют вакцинацию, школы могут закрыть

В Украине во время волны коронавируса работать смогут только те школы, где привито 80% учителей. Остальным учебным заведениям придется перейти на удаленку.

В то же время заставлять педагогов делать прививку никто не может. Сами учителя по-разному относятся к вакцинации. Если, например, в Киевской области уже привиты до 80% работников сферы образования, то в Волынской только 10%. Многие из них боятся делать прививки, поскольку все еще доверяют мифам и фейкам.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях сообщил, что на заседании Кабмина были приняты изменения в постановление о карантине. Они предусматривают, что когда области будут переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", то школы смогут работать лишь тогда, когда там будет вакцинировано 80% сотрудников. Остальные будут учить детей дистанционно.

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По словам министра образования Сергея Шкарлета, в Украине в среднем привито всего 35% учителей. Это очень мало, если учесть, что педагогов начали вакцинировать еще с конца весны.

В лидерах пока Киевская область – там успели сделать прививки 90% педагогов. В Житомирской и Львовской областях – 55%, а вот на Волыни – всего 10%.

В Волынской области ситуация с вакцинацией учителей достаточно печальная. Например, в Шацкой территориальной громаде из 70 педагогов привит только один. В Прилеснинской из 93 – только два, в Марьяновской из 120 вакцинировались лишь 12 человек.

Правда, заместитель главы Волынской областной администрации по гуманитарным вопросам Людмила Тимощук говорит OBOZREVATEL, что показатели уже изменились. "Учителя вышли из отпусков и активно идут вакцинироваться. На сегодня у нас уже сделал прививки 21% педагогов. Конечно, это не так много. К сожалению, одна из основных причин – антивакцинальная кампания. Она очень сильно подействовала на людей. Второй фактор – религиозный. Отговаривают людей делать прививки в Московском патриархате, они оказывают очень сильное влияние. Также отказываются люди, которые переболели, причем в легкой форме. Потому что те, кто тяжело перенес коронавирус, наоборот вакцинируются", – говоритТимощук.

Теперь педагогов области предупреждают, что если не будет 80% привитых, то школы уйдут в онлайн. "И в первую очередь этим будут недовольны родители, потому что вся нагрузка ляжет на них", – говорит заместитель главы ОГА.

Сами учителя говорят, что о вакцинации знают, но делать прививки не торопятся. При этом многие из противников приводят аргументы, которые распространяются в различных антивакцинальных группах в соцсетях.

"Мы, например, всей семьей переболели весной. Зачем мне в таком случае лишний раз заражаться? У меня есть антитела, и этого пока достаточной", – считает учительница начальных классов с Волыни Виктория.

Она уверена, что маленькие дети все равно будут учиться в школе, как это было и раньше. Никто на дистанционное обучение их не отправит.

"В нашей школе я привилась одна, и еще директор. У учителей требуют справки о вакцинации, но никто не несет. Значит, как только заболеваемость начнет расти, снова будем учить онлайн. Но противники вакцинации против удаленки, обещают бунт на корабле. Считают, что если они объединятся, то никто их не заставит. И самые активные даже не педагоги, а техничка и работница столовой", – говорит OBOZREVATEL учительница Татьяна Ивановна с Волынской области.

Но проблемы с учителями есть по всей стране. Кстати, некоторые из них уже начали запасаться липовыми сертификатами о вакцинации от коронавируса. Цена вопроса – 2 000 грн.

И некоторые педагоги считают, что это вовсе недорого и готовы платить такие деньги, лишь бы не делать прививки.

"Чем гробить свое здоровье вакциной, я готова заплатить 2 000 грн и ходить на работу. Какая мне разница, что думают родители? Они тоже справки покупают и ничего. А директору главное отчитаться, чтобы его никто не трогал и табуреточка под ним не качалась. Ему все равно, откуда справка", – уверена учительница с Тернопольской области.

"Я пыталась разговаривать со своими коллегами, убеждала, что вакцины безопасны, на собственном примере показывала, что ничего со мной не случилось. А знаете кто для них авторитет? Не я, а "женщина в маршрутке", "знакомый высокопоставленный чиновник родственницы кумы" и даже семейные врачи, которые не советуют делать прививку и рассказывают всякие страсти. И это педагоги, которые учат детей. Так что пусть лучше школы закрывают, чем эти люди будут распространять заразу", – возмущается учительница Валентина Павленко со Львовской области.

Директор киевской школы №170 Виктор Заболотный еще сам не привился. "Я разговаривал с доктором, у меня есть проблемы с сердцем. Пока он сказал мне воздержаться, не торопиться делать прививку. А вот жена и дети уже сделали по две дозы", – говорит он.

По словам Заболотного, в его учебном заведении привилась треть сотрудников. "Многие просто боятся. Говорят, что от китайской вакцины побочных явлений нет, но она слабая. А другие более сильные, но от них могут быть всякие явления. Вот вчера одна учительница сделала укол, сегодня позвонила и отпросилась, потому что у нее высыпание на теле, хочет отлежаться", – поясняет причины отказов директор.

Правда, работать на удаленке педагогический коллектив не хочет. Поскольку считают, что за эти два учебных сезона дети не доучились, плохо сдавали ЗНО. Поэтому все хотят работать в школе. А для это снова нужно решаться на прививку. "Я никого не заставляю, просто объясняю и призываю. Что если мы хотим работать в школе, то надо вакцинироваться", – говорит директор.

В некоторых городах уже придумывают, как поощрять педагогов, чтобы они все-таки делали прививки. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, например, предложил выплачивать премии из городского бюджета учителям и воспитателям.

В то же время в Украине понемногу начала расти заболеваемость коронавирусом и количество летальных исходов от этой болезни. Также врывается в нашу страну штамм Дельта, который, как прогнозируют медики, осенью спровоцирует новую волну эпидемии. Не исключено, что страну накроет новый локдаун. Поэтому массовая вакцинация – единственная возможность сохранить здоровье и привычный ритм жизни.