Борды не будут уродовать город: мэрия Днепра призвала полицию обеспечить порядок

Хаотичное размещения рекламных конструкций — многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр и прилегающие улицы.

Об этом сообщает "Наше місто".

"Чтобы изменить ситуацию, мэрия действует исключительно на законных основаниях. В то же время горсовет требует от Национальной полиции обеспечения общественного порядка во время демонтажа незаконных конструкций наружной рекламы. Это позволит сделать этот процесс безопасным и избежать ряда провокаций и спекуляций", — говорится в официальном заявлении городского совета.

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В мэрии также пообещали — в городе будут действовать единые правила для всех представителей рынка внешней рекламы.