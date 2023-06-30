В то время, когда Украина ищет возможности для экономического развития, украинские экоактивисты стремятся его законсервировать.

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Экоактивисты воспользовались Лондонской конференцией по восстановлению Украины, чтобы в очередной раз вставить палки в колеса развития карпатского региона.

В медиа появилось сообщение о пресс-конференции, на которой "борцы за Карпаты без гуцулов" якобы утверждают, что создание рекреационно-туристической зоны на Закарпатье "не будет способствовать получению средств от европейских партнеров, которые могут помочь построить устойчивое и успешное будущее для жителей Карпат".

Проводилась ли эта пресс-конференция в рамках URC – неясно. Его нет в программе британской конференции по восстановлению Украины, ответа от организаторов URC на момент подготовки материала получено не было. Поэтому пока неизвестно, на каких правовых основаниях экологическая организация использует международное событие, посвященное развитию для достижения противоположных целей, и отстаивает права саламандр на которые никто не покушается

Украинские экологические активисты не первые, кто эксплуатирует международный хайп. В 2019 году эко-движение "Extinction Rebellion" остановило все транспортное движение Лондона. Город с населением 8 миллионов человек был парализован. Так активисты требовали ввести "чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию" в городе.

Все на первый взгляд выглядит логично. Но есть одно, но. Основательница "Extinction Rebellion" Гейл Бродбрук создала это эко-движение под воздействием наркотиков. После очередного приема к ней снизошла "Божья благодать" и "посоветовала" заняться лондонской экологией. "Я молилась под психоделическими веществами, — говорит Гейл, — и мои молитвы были услышаны".

Экоактивисты ведут борьбу со здравым смыслом и поступью цивилизации с 70-х годов прошлого века. Однако цель борьбы – сохраннее природы – противоречит реальности. На самом деле, главный враг экологии – это бедность.

Проще всего это увидеть на карте Google. Если мы посмотрим на границу между Израилем, Ливаном и Сирией, то со стороны еврейского государства земля зеленая, а у соседей пустыня.

Или возьмем, к примеру, проблему мусора в океане. Great Pasific Garbage Patch – это огромная свалка размером с половину Австралии, созданная далеко не развитыми странами. "Соавторами" этой свалки являются Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Они сбрасывают в океан больше мусора, чем весь остальной мир в целом.

Но вернемся к нашим пенатам, где тоже прослеживается четкая корреляция между доходами и экологией. Например, по данным ОГА туристический сбор за два месяца 2023 года в Верховинской муниципальной общине составил 46,65 тысячи гривен, что является всего 2,3% от сбора с самой богатой Поляницкой общины. Как вы думаете, в какой общие наводнение разрушило дороги? В Верховинской!

О негативном влиянии бедности на окружающую среду свидетельствует и недавняя внеплановая проверка Карпатского биосферного заповедника, которая обнаружила незаконную вырубку деревьев на сумму более 22 миллионов гривен. Будут ли богатые люди вырубать лес? Ответ очевиден.

Можно сколько угодно говорить о любви к Карпатам, повышать экологическое сознание или агитировать за заповедники. Без решения главной проблемы горного региона – бедности, результатов не будет.

Регион нуждается в качественных дорогах новой инфраструктуре. Но где взять на это деньги? Подавляющее большинство муниципальных общин в Карпатах можно отнести к депрессивным. Люди уезжают на заработки, происходит коррозия социального капитала.

Ситуацию могут изменить системные инвестиции. Однако строить заводы или фабрики в горах не целесообразно, развивать сетевую торговлю невыгодно, рубить и продавать лес не экологично. Оптимальный путь – создание рекреационно-туристических зон. В частности, развитие горнолыжных курортов, как в Европе.

Этот сценарий, используя мифы, саботируют экоактивисты. Например их тезис о уничтожии природы Свидовца, не учитывает того факта, что перед внедрением любого проекта рекреационно-туристической зоны в соответствии с Законом Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", проводится экологическая экспертиза. Украинские процедуры и законодательство ими игнорируется.

Их же громкие заявления об альтернативном пути развития региона остаются лишь заявлениями – за пять лет не было представлено ни одного плана. А последний тезис – о заповедной территории с минимальным туристическим влиянием, указывает на то, что в случае реализации такого сценария, регион ждет консервация и обнищание. Гуцульщина станет индейской резервацией с единственной туристической достопримечательностью – исчезающей этнографическойгруппой.

В свое время народы Европы подняли на щиты защиты своих прав лозунг "Ничего о нас без нас". Он об обязательном представительстве в процессах принятия решений тех, на чьи интересы эти решения влияют. Сейчас судьбу горных общин пытаются без них участия. Игнорируя даже приглашения диалогу.

Важно выяснить, каким органом исполнительной власти эти люди уполномочены выступать с громкими заявлениями от имени государства Украина, игнорируя один из ключевых принципов представительной демократии. В то время кода горные общины борются за то, чтобы будущие карпатские территории не оказались пустынями на картах.