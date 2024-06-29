'Борьба продолжается': украинские патриоты устроили смелую акцию на оккупированной Луганщине. Фото

Украинские активисты устроили патриотический флешмоб на оккупированной территории Луганской области. В Алчевске, Луганске и Перевальске появились плакаты, свидетельствующие о том, что борьба украинцев в оккупации продолжается.

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Акцию провели активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая лента". Об этом сообщили в Telegram-канале движения, а также опубликовали фото флешмоба "Это – Украина".

"Активисты движения "Желтая Лента" не прекращают сопротивляться рашистам", – говорится в сообщении.

Патриотические плакаты активисты сфотографировали на фоне торгового центра "Столица" в Алчевске, центральной площади Луганска и окраин Перевальска.

"Все это доказательство несокрушимости украинского народа. Борьба за украинцев в оккупации продолжается, ведь Луганщина – это Украина!" – заявили в "Желтой ленте".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня, в День Конституции, в захваченных войсками России Донецке и Мелитополе также прошел патриотический флешмоб. Активисты напомнили оккупантам, что эти города непременно будут освобождены Силами обороны Украины.

А в оккупированном Крыму по случаю Дня Конституции патриоты подняли флаг Украины на вершине Петровских скал.

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